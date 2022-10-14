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不只謝和弦！　中選會曝參選人資格名單：「這7位」全出局

記者詹宜庭／台北報導

中央選舉委員會14日舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。其中，不符合資格者共有七人，包括台北市議員參選人謝和弦、新北市議員參選人吳建智、台中市議員參選人王朝坤、新竹縣議員參選人劉珈愷、彰化縣議員參選人洪本成、南投縣議員參選人涂恩平、宜蘭縣議員參選人吳紹文。

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲中央選舉委員會14日舉行委員會議。（圖／本報資料照）

中選會表示，審查未通過的候選人名單包括：

一、台北市第5選舉區謝和弦，因毒品危害防制條例案於111年6月23日經台灣新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

二、新北市第4選舉區吳建智，由於為平地原住民，依公職人員選舉罷免法第24條第1項規定，選舉人年滿23歲，得於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人，依上開規定，吳員得行使選舉權及得登記為候選人之選舉區為新北市第12選舉區（新北市之平地原住民），吳員申請登記為新北市第4選舉區（蘆洲區、三重區）議員候選人，核與公職人員選舉罷免法第24條第1項規定未符，應不准予登記。

三、台中市第4選舉區王朝坤，因共同犯農會法第47條之1第1項第2款之交付財物罪，案經台灣台中地方法院判處有期徒刑1年6月，案雖上訴台灣高等法院台中分院，惟108年10月23日上訴駁回，並判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，案於108年10月23日確定，且於111年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

四、新竹縣第8選舉區劉珈愷，因投票行賄罪經台灣新竹地方法院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣3百元折算1日，褫奪公權1年，案於91年5月31日判決，核有公職人員選舉罷免法第26條第3款規定之情事，不得登記為候選人。

五、彰化縣第5選舉區洪本成，因犯貪污治罪條例第5條第1項第3款，經台灣彰化地方檢察署以90年偵字第5315號起訴，92年8月27日經台灣彰化地方法院91年訴字第860號判決免刑確定。免刑判決仍屬有罪判決，核有公職人員選舉罷免法第26條第2款規定之情事，不得登記為候選人。

六、南投縣第2選舉區涂恩平，因違反律師法經台灣士林地方法院111年審簡字第48號判決處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，案於111年5月2日宣判，且於同年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

七、宜蘭縣第4選舉區吳紹文，因刑法第185條之3第1項第2款之不能安全駕駛動力交通工具罪，案經台灣宜蘭地方法院簡易庭判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，案經上訴台灣宜蘭地方法院而於111年8月2日上訴駁回確定，且於111年9月2日登記期間截止前尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

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