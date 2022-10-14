選不成議員了！謝和弦因毒品條例違反選罷法　被中選會踢出名單

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選不成議員了！謝和弦因毒品判刑4個月未執行完　被中選會踢出名單

▲▼謝和弦競選總部飛行大會-謝和弦,陳緗妮。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會14日舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，各直轄市、縣（市）選舉委員會將於10月21日辦理候選人姓名號次抽籤。值得一提的是，大動作登記參選的藝人謝和弦，因毒品危害防制條例判刑4個月，目前尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，因此不得登記為候選人。

中選會表示，審查通過的候選人名單包括：
一、直轄市長候選人部分：受理登記計30人，均符合規定：
（一）台北市12人：張家豪、陳時中、黃珊珊、蘇煥智、童文薰、鄭匡宇、蔣萬安、施奉先、黃聖峰、唐新民、王文娟、謝立康。
（二）新北市2人：林佳龍、侯友宜。
（三）桃園市4人：鄭運鵬、賴香伶、張善政、鄭寶清。
（四）台中市3人：蔡其昌、盧秀燕、陳美妃。
（五）台南市5人：許忠信、黃偉哲、謝龍介、吳炳輝、林義豐。
（六）高雄市4人：鄭宇翔、陳其邁、柯志恩、曾尹儷。

二、縣（市）長候選人部分：受理登記計65人，均符合規定：
（一）新竹縣5人：范振揆、黃秀龍、周江杰、劉復嵐、楊文科。
（二）苗栗縣5人：宋國鼎、徐定禎、謝福弘、吳盛聖、鍾東錦。
（三）彰化縣3人：王惠美、蕭仁正、黃秀芳。
（四）南投縣3人：許淑華、蔡培慧、王永慶。
（五）雲林縣3人：林佳瑜、劉建國、張麗善。
（六）嘉義縣2人：翁章梁、王育敏。
（七）屏東縣3人：周春米、蘇清泉、詹智鈞。
（八）宜蘭縣6人：陳琬惠、陳秋境、朱振東、許鋐哲、林姿妙、江聰淵。
（九）花蓮縣3人：谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka、徐榛蔚、黄師鵬。
（十）台東縣3人：劉櫂豪、陳長宏、饒慶鈴。
（十一）澎湖縣3人：陳光復、賴峰偉、葉竹林。
（十二）金門縣6人：李應文、洪志恒、楊鎮浯、朱紀瑋、陳福海、林志錦。
（十三）連江縣3人：李問、曹爾元、王忠銘。
（十四）基隆市5人：蔡適應、黃希賢、曾國民、陳薇仲、謝國樑。
（十五）新竹市6人：高虹安、龔偉綸、林耕仁、沈慧虹、黃源甫、李驥羣。
（十六）嘉義市6人：黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、蔡松益、陳泰山、黃敏惠、黃紹聰。

三、直轄市議員候選人部分：受理登記計745人，符合規定者742人，不符合規定者3人，分述如下：
（一）台北市不符合規定者計1人：第5選舉區謝和弦因毒品危害防制條例案於111年6月23日經台灣新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

（二）新北市不符合規定者計1人：第4選舉區吳建智為平地原住民，依公職人員選舉罷免法第24條第1項規定，選舉人年滿23歲，得於其行使選舉權之選舉區登記為公職人員候選人，依上開規定，吳員得行使選舉權及得登記為候選人之選舉區為新北市第12選舉區（新北市之平地原住民），吳員申請登記為新北市第4選舉區（蘆洲區、三重區）議員候選人，核與公職人員選舉罷免法第24條第1項規定未符，應不准予登記。

（三）台中市不符合規定者計1人：第4選舉區王朝坤因共同犯農會法第47條之1第1項第2款之交付財物罪，案經台灣台中地方法院判處有期徒刑1年6月，案雖上訴臺灣高等法院臺中分院，惟108年10月23日上訴駁回，並判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，案於108年10月23日確定，且於111年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

四、縣（市）議員候選人部分：受理登記計941人，符合規定者937人，不符合規定者4人，分述如下：
（一）新竹縣不符合規定者計1人：第8選舉區劉珈愷因投票行賄罪經臺灣新竹地方法院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣3百元折算1日，褫奪公權1年，案於91年5月31日判決，核有公職人員選舉罷免法第26條第3款規定之情事，不得登記為候選人。

（二）彰化縣不符合規定者計1人：第5選舉區洪本成因犯貪污治罪條例第5條第1項第3款，經臺灣彰化地方檢察署以90年偵字第5315號起訴，92年8月27日經臺灣彰化地方法院91年訴字第860號判決免刑確定。免刑判決仍屬有罪判決，核有公職人員選舉罷免法第26條第2款規定之情事，不得登記為候選人。

（三）南投縣不符合規定者計1人：第2選舉區涂恩平因違反律師法經臺灣士林地方法院111年審簡字第48號判決處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，案於111年5月2日宣判，且於同年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。


（四）宜蘭縣不符合規定者計1人：第4選舉區吳紹文因刑法第185條之3第1項第2款之不能安全駕駛動力交通工具罪，案經台灣宜蘭地方法院簡易庭判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，案經上訴臺灣宜蘭地方法院而於111年8月2日上訴駁回確定，且於111年9月2日登記期間截止前尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

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