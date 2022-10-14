快訊／掐死馬國女大生無業男醒了！轉觀察室上銬戒護　拒說明案情

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

新北市一名陳姓男子日前透過IG結識就讀銘傳大學四年級的馬來西亞籍蔡姓女大生，不料陳男13日竟涉嫌將蔡女勒斃，隨後返回鶯歌租屋處吞下大量止痛藥輕生，事後警方立即將陳男送往醫院急救；據了解，陳男到院後經醫師洗胃搶救，情況相當穩定，14日下午已清醒，從加護病房轉至觀察室，陳男被警方全程上銬戒護，但目前他仍不願說明案情，無法做筆錄。

▲嫌犯陳男掐死女大生後，疑似還先去超商買東西，再去取車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，陳男(30歲)自述約一周前透過IG結識蔡姓女大生(24歲)，2人迅速交往成為男女朋友，而蔡女精神狀況十分不佳，且有輕生念頭，在不斷拜託下他才會下手、徒手將女友掐斃。陳男強調，是蔡女想要自殺，他只是「加工協助」。

事後陳男離開蔡女位於士林的租屋處，返回鶯歌住家吞服大量止痛藥輕生，母親錢婦聞訊後急忙報警求助，警方立刻到場將陳男送往醫院搶救，在救護車上陳男一度恢復意識，親口自白驚悚殺人經過，警方確認蔡女果真陳屍租屋處後，當即將陳男上銬並查扣手機。

陳男到院後，院方確認其吞服大量止痛藥，立即進行洗胃搶救。據了解，陳男在接受治療後情況穩定，沒有生命危險，14日下午已清醒，從加護病房轉至觀察室，警方也為他施用手銬全程戒護，不過陳嫌仍表示身體不適，不願說明案情，也無法做筆錄。

▲▼被勒斃的馬國女大聲外型亮麗，從事直播主、模特兒等行業。（圖／翻攝自當事人IG）