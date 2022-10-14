獨／他殺馬國女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻

記者黃宥寧／台北報導

新北市鶯歌區一名男子13日於租屋處吞藥尋短，警、消於下午5點多獲報到場，他喃喃自語表示「我殺了人」，並報了一串地址，隨後露出詭異的微笑被移上擔架送醫；警方根據男子口述的地址追查，果真發現一名馬來西亞籍女大生於台北士林租屋處遭勒斃，遺體浮現屍斑。凶嫌的表情部分，資深刑警也給了解釋。

▲24歲女大生遭男網友勒斃！。（圖／翻攝自當事人IG）

馬來西亞24歲蔡姓女大生來台讀書，卻遭30歲男網友勒斃。士林警方勘驗現場，發現死者仰躺且衣著完整，以棉被覆蓋全身，現場沒有打鬥痕跡，但確切死因尚待解剖鑑定。馬國媒體指出，死者來自雪蘭莪州沙登，獲馬來西亞留台校友會聯合總會保薦，目前就讀銘傳大學。

從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞的影片。而陳男家境相當不錯，儘管目前無業，但從今年7月開始，仍在鶯歌鳳鳴重劃區的高級新房租屋。

▲女大生曾在信義區街頭熱舞。（圖／翻攝自當事人IG）

陳男向警供稱，約一周前透過IG結識蔡姓女大生，2人迅速交往成為男女朋友，而蔡女精神狀況十分不佳，且有輕生念頭，在不斷拜託下他才會下手、徒手將女友掐斃。陳男強調，是蔡女想要自殺，他只是「加工協助」。

陳男犯後開車返回鶯歌的租屋處，先傳訊息跟父母表示想輕生的念頭，接著吞下大量止痛藥、感冒藥陷入昏睡狀態，父母著急報案，警、消人員於下午5點多到場協助送醫，當警員出言關心身體狀況時，陳男突然說「我殺了人」，警員耳朵豎起追問，「你說什麼！？」接著陳男慢慢道出死者租屋處的地址，並露出詭異的微笑，令警員感到頭皮發麻。

▲嫌犯陳男掐死女大生後，疑似還先去超商買東西，再去取車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

後來士林警方接獲通報介入調查，果真發現女大生的遺體！陳男在接受治療後情況穩定無生命危險，14日下午已清醒，警方施用手銬全程戒護，不過陳男仍表示身體不適，不願說明案情也無法做筆錄，犯案動機待查。

據了解，陳男擁有3支iPhone手機，一支未開機、一支螢幕鎖屏，一支無需密碼可直接開啟使用介面，警方正持續追查通聯紀錄，以釐清陳男的說法是否為真；至於陳男的詭異表情，資深刑警解釋，因為陳男吞了大量藥物，有可能是在陷入昏迷後不自主的臉部抽動。

▲▼女大生遺體運出租屋處。（圖／記者黃宥寧攝）