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颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

記者李姿慧／台北報導

南海熱帶性低氣壓今(10/14)下午2時生成第19號颱風「桑卡」，對台灣沒有直接影響，不過另有2熱帶低壓最快明天白天陸續生成「尼莎」、「海棠」颱風，其中菲律賓東方海面TD23熱帶低壓有機會生成颱風就發布海警，氣象局表示，依目前路徑研判，發布陸警機率低，不過仍要觀察路徑和暴風半徑變化。

▲▼周末可能三颱共舞，TD23成颱靠近台灣有機會發海上颱風警報。（圖／氣象局）

▲周末可能三颱共舞，TD23成颱靠近台灣，有機會發海上颱風警報。（圖／氣象局）

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明天(10/15)受熱帶低氣壓和颱風外環環流影響，北部、東半部下雨範圍更廣，宜花等東北部、東部，以及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，新竹以北、東南部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

由於有2熱帶低壓最快明天陸續生成「尼莎」、「海棠」颱風，其中菲律賓東方海面TD23熱帶低壓有機會明天生成颱風就發布海警，中央氣象局預報員張承傳表示，2熱帶低氣壓最快明天白天成颱，其中菲律賓東方海面TD23今下午路徑較上午往南修，但仍有機會通過海上警戒範圍，發布海警，就算沒有海警，也會啟動大規模豪雨警示。

▲▼週末可能三颱共舞，嚴防較大雨勢。（圖／氣象局）

▲週末可能三颱共舞。（圖／氣象局）

至於是否會發布陸警，張承傳表示，是否發布陸警仍待觀察，但依照目前最新預測路徑，發布陸警機率比較低，除非暴風圈再變大或北偏；熱帶低氣壓TD23一成颱暴風圈就有180公里，一般颱風生成一開始暴風圈大多為100公里，TD23一成颱暴風圈就滿大的，外圍環流也很大，會帶來較大雨勢，但是否有颱風假還不知道，雨會很大、風也很大，但仍要看地方政府評估。

張承傳表示，熱帶低壓或颱風週日和下週一(10/16~10/17)離台灣最近，東北季風增強，桃園以北、東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、東北部有局部豪雨等級以上降雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▲▼氣象局預測週末將有較大雨勢。（圖／氣象局）

▲氣象局預測週末到下週一將有強風豪雨。（圖／氣象局）

下週一(10/17)東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部有豪雨等級以上降雨機率；下週一過後，各地天氣轉涼，持續到下週三(10/19)，其中中部以北、東北部低溫跌破20度，最低下探19度；下週二(10/18)降雨趨緩，溫度則要下週四(10/20)開始慢慢回升。

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