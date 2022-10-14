獨／「鶯歌忍者龜」搶救輕生男　1關鍵揭大馬女命案：直覺對了

記者陳雕文／新北報導

馬來西亞24歲女大生13日被發現陳屍在士林租屋處，凶嫌回到新北鶯歌吞藥輕生，目前被成功救回，全案待查。鳳鳴派出所警員陳軒宏回憶說，凶嫌躺在床上突然說「我殺了人」，陳員半信半疑追問，後來聽到凶嫌又說出一句關鍵的話，陳員直覺有異，連繫同事通知士林警方，整起事件曝光。

▲▼24歲女大生從馬來西亞來台讀書，不料卻遭勒斃，命喪租屋處。（圖／翻攝自當事人IG）

據了解，24歲蔡姓女大生從馬國來台讀書，目前是銘傳大學廣告暨行銷系四年級學生，再過3個月就要畢業了，不料13日被發現陳屍租屋處，疑遭30歲陳姓男網友勒斃。

據了解，陳軒宏13日下午正在巡邏，突然接獲陳姓男子輕生的通報，因此跟陳男的父母、鎖匠一同到陳男的租屋處開門，進屋後看到躺在床上昏睡的陳男，還有散落在地的藥物，後來陳男在昏昏沉沉的狀態下說自己殺了人。

▲鳳鳴所警員陳軒宏，因辦案敏感度與過人直覺發現了殺人案。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳員半信半疑追問，「你說甚麼？」未料陳男還說出了女方所住的確切地址，陳員直覺有異，趕緊拿出手機記下並把訊息傳給同事蔡宗達，蔡員立即通報給士林警方追查，最後果真在陳男所報的地址發現了女大生的遺體。

陳員表示，一般來說，很多民眾在昏昏沉沉的狀態下，可能會說出一些無意義的文字或言語，但陳男可以確切地講出一串地址跟女方的名字，所以馬上察覺異狀，聯繫同事協助通報，他則是戒護陳男送醫。

▲鳳鳴所警員蔡宗達得知相關訊息後，立即通報士林警方。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年28歲的警員陳軒宏，先前曾在鳳鳴重劃區內尋找失智婦人，足足27小時沒闔眼，後來在重劃區的菜園裡發現了走失婦人的傘，儘管天色昏暗又下雨，他仍決定深入水溝查看，果真在漆黑的水溝涵洞中發現了婦人，同事對他的辦案敏感度以及把案件辦好辦到底的執念感到佩服，稱他為「鶯歌忍者龜」。

這次陳員也因為敏感度，在一件看似單純的自殺救護案件中，發現了駭人聽聞的凶殺案，同事紛紛讚嘆，「幸好軒宏的直覺對了，沒有忽視陳男的言語。」

▼失智婦人在涵洞中發抖就快失溫，幸好警員陳軒宏及時發現，協助送醫保住一命。（圖／記者陳雕文翻攝）