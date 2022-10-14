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錢坑越滾越大！中州科大教職員3個月領不到薪水　就等這筆保命錢

▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學，因爆發16名烏干達外籍生淪為黑工，被教育部勒令自111學年起全面停招，並扣減相關補助經費等懲處措施，教職員工得知後，有不少人已經辦理離退，校方高層透露，目前仍有100多位教職員，已經3個月沒有薪水入袋，保守估計積欠款項大約1,440萬元，目前正募款中，若沒辦法改善現況，恐怕得等到退場基金入場了，才能順利解決了。

中州科大涉虐16名烏干達外籍生淪為奴工，事件爆發後引發國際間關注，彰化檢警隨即組成專案小組追查，檢警及移民署介入調查後，1月27日將該校推廣中心藍姓主任依違反人口販運防治法、刑法詐欺罪、就業服務法聲押獲准，柴姓副校長30萬交保、楊姓前行政助理則以5萬元交保、國際交流中心主任及組長限制住居。

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檢調8月18日再赴苗栗縣政府勞工及青年發展處辦公室搜索，將副處長涂榮輝等6人帶回，其中檢方認定涂榮輝有涉嫌重大及有勾串證人及逃亡之虞聲請羈押獲准。檢方全案偵結，今天起訴。

▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中州科技大學涉虐烏干達學生。（圖／記者唐詠絮攝）

起訴消息傳回學校後，今天校方相當的低調，就連總機也沒有人接聽，據悉學校已經有3個月沒有發薪水，校方冷處裡下，讓仍然留職的教職員苦哈哈度日，已經有不少人辦退休，有行政人員坦言，家中有老人小孩要養、房貸要繳，總不能再沒有拿薪水回家，只好先辦離職，再找工作。

校方一名高層私下透露，學校明年6月退場，目前大約有70多名教員、40多名行政人員，目前仍有120人，以1人4萬元計算，積欠3個月薪資大約合計1,440萬餘元，目前校方正積極籌募款項中，若沒辦法改善現況，恐怕得等到「退場基金」核發下來才能解決，但教職員到底何時才能拿到薪水，仍無法得知，但校方強調，目前還在該校就讀的905名學生的受教權不受影響。

▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮攝）

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