台師大EMI教學資源中心揭牌　共享推動雙語教育經驗

▲台師大今天舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全球化帶來新挑戰，國際人才培育已成為台灣優先面對議題，台灣師範大學今（21日）宣布成立「EMI教學資源中心」，並同步啟用「英語學術素養中心諮詢室」，提供學生一個舒適又可放輕鬆學英文、說英文的文青空間，教育部也表示，中心啟用後，重點在培育學生英文能力，讓學生走出台灣、邁向全世界。

台師大在110年獲教育部遴選為全國四所雙語教育重點培育大學之一，今年又獲得教育部補助，成立「EMI教學資源中心」，今天下午在台師大校長吳正己、教育部高教司長朱俊彰等人參與下，宣布成立「EMI教學資源中心」，同步啟用由台師大EMBA校友會捐贈、號稱為「台師大的星巴克」的「英語學術素養中心諮詢室」。

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▲▼台師大「EMI教學資源中心」今揭牌，而校友捐贈的「英語學術素養中心諮詢室」也開放，宛若「台師大的星巴克」。（圖／台師大提供）

台師大教務長劉美慧指出，台師大成為雙語大學以來，EMI（全英語授課）課程數已成長超過3成，課程遍布全校九大學院專業課程及通識課程，內容多元豐富，在110學年度第二學期修習EMI課程更超過7600人次，學生反應熱烈，英語學習輔導的需求也持續成長。

劉美慧指出，EMI教學資源中心將承擔五項主要任務，分別是「建置跨校支持系統、EMI教師增能培訓、EMI跨校教師社群合作、EMI教學助理培訓、學術英文輔導員培訓」，若其他學校也開設更多的EMI課程，其英語學習輔導、EMI師資培訓及EMI教學助理培訓等需求也會顯著增加，台師大EMI教學資源中心就可提供這些學校相關的資源與服務。

吳正己在致詞時也表示，台師大一直秉持共學共好精神，期待不僅能持續提升學生學習品質，也能與其他學校分享資源、互相學習，共同為台灣下一代的未來努力，感謝教育部讓台師大成為雙語教育重點培育大學，伴隨而來的其實是更大的社會責任，也感謝台師大EMBA校友會協助，會努力讓台師大成為國際化大學。

高教司長朱俊彰也強調，雖然教育部選定4校為雙語計畫重點培育學校，但學校太必有太多想像，不會要求學校開多少全英語專班或全英語環境，這不是計畫的重點，而是希望用十年時間，重點在提升學生英語能力，未來讓台灣的學生走出台灣、踏上全球，期待EMI的老師培訓系統，讓老師得到支持，讓學生敢選擇相關課程，相信對校園推動雙語環境有很大幫助。

