　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大EMI教學資源中心揭牌　共享推動雙語教育經驗

▲▼台師大今天舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大今天舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全球化帶來新挑戰，國際人才培育已成為台灣優先面對議題，台灣師範大學今（21日）宣布成立「EMI教學資源中心」，並同步啟用「英語學術素養中心諮詢室」，提供學生一個舒適又可放輕鬆學英文、說英文的文青空間，教育部也表示，中心啟用後，重點在培育學生英文能力，讓學生走出台灣、邁向全世界。

台師大在110年獲教育部遴選為全國四所雙語教育重點培育大學之一，今年又獲得教育部補助，成立「EMI教學資源中心」，今天下午在台師大校長吳正己、教育部高教司長朱俊彰等人參與下，宣布成立「EMI教學資源中心」，同步啟用由台師大EMBA校友會捐贈、號稱為「台師大的星巴克」的「英語學術素養中心諮詢室」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台師大今天舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式。（圖／台師大提供）

▲▼台師大「EMI教學資源中心」今揭牌，而校友捐贈的「英語學術素養中心諮詢室」也開放，宛若「台師大的星巴克」。（圖／台師大提供）

▲▼台師大今天舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式。（圖／台師大提供）

台師大教務長劉美慧指出，台師大成為雙語大學以來，EMI（全英語授課）課程數已成長超過3成，課程遍布全校九大學院專業課程及通識課程，內容多元豐富，在110學年度第二學期修習EMI課程更超過7600人次，學生反應熱烈，英語學習輔導的需求也持續成長。

劉美慧指出，EMI教學資源中心將承擔五項主要任務，分別是「建置跨校支持系統、EMI教師增能培訓、EMI跨校教師社群合作、EMI教學助理培訓、學術英文輔導員培訓」，若其他學校也開設更多的EMI課程，其英語學習輔導、EMI師資培訓及EMI教學助理培訓等需求也會顯著增加，台師大EMI教學資源中心就可提供這些學校相關的資源與服務。

吳正己在致詞時也表示，台師大一直秉持共學共好精神，期待不僅能持續提升學生學習品質，也能與其他學校分享資源、互相學習，共同為台灣下一代的未來努力，感謝教育部讓台師大成為雙語教育重點培育大學，伴隨而來的其實是更大的社會責任，也感謝台師大EMBA校友會協助，會努力讓台師大成為國際化大學。

高教司長朱俊彰也強調，雖然教育部選定4校為雙語計畫重點培育學校，但學校太必有太多想像，不會要求學校開多少全英語專班或全英語環境，這不是計畫的重點，而是希望用十年時間，重點在提升學生英語能力，未來讓台灣的學生走出台灣、踏上全球，期待EMI的老師培訓系統，讓老師得到支持，讓學生敢選擇相關課程，相信對校園推動雙語環境有很大幫助。
 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／蛇蠍女聯手25歲小王殺夫焚屍　無期撤銷改判16年
大哥假釋恐生變！出獄接風「囂張放炮嗆警」　14人被逮
快訊／新北警痛毆路人！　亂抓人畫面曝光
快訊／曾任3總統御醫！　心臟權威姜必寧離世
女蛇頭狂送23台灣妹去柬埔寨！　竟30萬交保...檢方抗告
跨聯盟籃球賽爆衝突！　他出拳轟頭遭奪權出場
快訊／TOYOTA台灣「5新車售價調整」　名單一次看
和美小兄妹「生母不願扶養」　可憐內情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆幫整理房間！她回家見「私密1物」被翻出糗了：我很尷尬

男友家庭超亂！爺爸外遇「親兄妹搞曖昧」　她傻眼：還要嫁嗎

曾任三總統御醫！心臟權威姜必寧逝　享耆壽93歲

碩畢哥「面試70間公司」全被打槍！　咬牙領29K：工時12hrs好累

「全裸名片」太狂！朝陽EMBA學門教授丁炳仁：人性自覺照妖鏡

台師大EMI教學資源中心揭牌　共享推動雙語教育經驗

日本超狂「橘色惡魔」將來台國慶演出！京都橘高校吹奏部排練曝光

婆婆逼生第2胎「獨子會孤僻」　老公也挺！她崩潰：你都出差不在家

男乘客拿棉棒！她公審「為何在高鐵站篩陰陽」　風向一面倒臉腫了

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」、5歲童爆心因性休克

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

婆婆幫整理房間！她回家見「私密1物」被翻出糗了：我很尷尬

男友家庭超亂！爺爸外遇「親兄妹搞曖昧」　她傻眼：還要嫁嗎

曾任三總統御醫！心臟權威姜必寧逝　享耆壽93歲

碩畢哥「面試70間公司」全被打槍！　咬牙領29K：工時12hrs好累

「全裸名片」太狂！朝陽EMBA學門教授丁炳仁：人性自覺照妖鏡

台師大EMI教學資源中心揭牌　共享推動雙語教育經驗

日本超狂「橘色惡魔」將來台國慶演出！京都橘高校吹奏部排練曝光

婆婆逼生第2胎「獨子會孤僻」　老公也挺！她崩潰：你都出差不在家

男乘客拿棉棒！她公審「為何在高鐵站篩陰陽」　風向一面倒臉腫了

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」、5歲童爆心因性休克

NARA Thai高雄首店9／24開幕　10／10前4人同行送涼拌木瓜絲

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

越南恐怖作品《The Death》獲極度好評　日玩家點破真相：開發者是百萬YTer

曾怒嗆粉絲幻想症！黃子韜又被拍「帶徐藝洋回家」　網友留言酸爆

國1北上315.4公里匝道車禍！　聯結車失控側翻...1人受傷

遭批「起乩」！蔣萬安：陳時中聽到疫苗採購就「見笑轉生氣」

聯手25歲小王殺夫焚屍　蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年

被蘇奕晉揮拳後腦勺　陳孝榕：學長看我像塊肉

國1北上自小客車硬切外線道　禮儀車失控翻覆...駕駛驚嚇跌坐路肩

剩3隻腳也不怕！　勇橘上跑步機狂奔「跌倒就再爬起來」感動千人

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

神分析台東6.4非主震！專家：地震帶一次斷裂規模恐逾7

3歲男童染疫亡！確診隔日「趴在床上無反應」　到院無呼吸心跳

英國妹恨爸逼她來台！結果大逆轉　被1景象震撼

更多熱門

相關新聞

台師大百歲生日　廣邀全球17萬校友回母校

台師大百歲生日　廣邀全球17萬校友回母校

國立台灣師範大學迎接百歲生日，從今年2月大鑼敲響百年校慶序幕，預計9月28日將舉辦「百年校慶慶祝大會」、「全球校友回娘家-百年校慶午宴暨音樂會」，連續三場盛宴為師大熱鬧慶生，邀請歷屆17萬位校友回母校，共度師大榮耀時刻，並讓校友們回母校進行校園巡禮，體驗新師大、懷念舊時光。

到台師大看羅浮宮經典作品　石膏修復展今登場

到台師大看羅浮宮經典作品　石膏修復展今登場

疫情下台師大境外生「不減反增」兩主因曝光

疫情下台師大境外生「不減反增」兩主因曝光

鴻海攜台師大開辦AI師培營　助27所高中提升科學知能

鴻海攜台師大開辦AI師培營　助27所高中提升科學知能

台師大推線上觀看百年校慶校友創作

台師大推線上觀看百年校慶校友創作

關鍵字：

台師大EMI教學資源中心雙語教育

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面