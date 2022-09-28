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台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

▲▼台師大今天歡慶百歲生日，歷任校長與校友共同切三層蛋糕慶祝。（圖／台師大提供）

▲台師大今天歡慶百歲生日，現任、歷任校長與校友共同切三層蛋糕慶祝。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今（28日）歡慶百歲生日及慶祝大會，歷屆校長、海內外校友及教育部長潘文忠都到場，中午更席開80桌，身為校友的潘文忠勉勵台師大承續百年優良傳統，開創下一個世紀的典範，校長吳正己表示，台師大培育出逾17萬名優秀畢業生，將持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府。

台師大前身「台灣總督府台北高等學校」，1922年創立，在1946年成立「台灣省立師範學院」，肩負培育中等師資使命；1955年改制為「台灣省立師範大學」，1967年升格為「國立台灣師範大學」，1994年後轉型為多元化綜合大學，今年剛好滿百歲。

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台師大今天舉行校慶大會，包括歷屆校長、海內外校友包括教育部長潘文忠、前教育部長吳清基、楊朝祥、全國校友總會、海內外各地校友會、歷屆傑出校友等老中青校友回母校同賀，各領域菁英齊聚一堂，為母校獻上誠摯的祝福，今天中午更席開80桌慶祝，共享師大「百年傳承、世紀典範」的榮耀時刻。

▲▼台師大今天歡慶百歲生日，今天中午席開80桌。（圖／台師大提供）

▲台師大今天歡慶百歲生日，今天中午席開80桌。（圖／台師大提供）

校長吳正己指出，台師大發展歷經百年傳承，從1922年崇尚自由自治的台北高等學校，到1946年以誠正勤樸自許的中學師資培育，一直到現在的尊重多元、追求卓越的綜合型大學，台師大始終堅持為國家及社會培育優秀人才信念，一世紀以來，培育出逾17萬名優秀畢業生，遍佈全國及世界各地，在各行各業奉獻心力。

吳正己進一步表示，台師大近年來在國內外學術評比表現出色，連續五年獲評選為人文社科類大學第一名，在教育、圖資管理、運動及語言學四學科均名列全球百名；在拓展國際合作上，除外籍學生人數持續成長，更與耶魯大學等全球名校進行實質合作，而百年是重要里程碑，台師大將肩負校友與社會期待，持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府，讓台師大再創世紀典範。

▲▼台師大今天歡慶百歲生日，校長吳正己表示，將發展台師大成國際頂尖學府。（圖／台師大提供）

▲台師大校長吳正己表示，將發展台師大成國際頂尖學府。（圖／台師大提供）

而身為校友的教育部長潘文忠則說，很高興回到母校，回顧這一世紀，台師大不僅與台灣社會一起轉型，更引領高等教育發展，培育出各行各業人才，實現了「師大大師」理念。在台北高校時期，培育當時社會菁英，在師範時期，承擔中學師資培育，成為社會穩定力量，而台師大轉型為綜合大學至今，無論在學術研究、課程教學與推廣服務方面，都有傑出表現與重大貢獻，獲得教育部的頂尖大學與雙語標竿大學的雙重肯定，可說是實至名歸。

▲▼台師大今天歡慶百歲生日，教長潘文忠勉「開創下一世紀典範」。（圖／台師大提供）

▲台師大今天歡慶百歲生日，教長潘文忠勉勵母校台師大「開創下一世紀典範」。（圖／台師大提供）

潘文忠也指出，台師大這幾年有許多變革，充分發揮「以學習者為中心」思維，例如與台大、台科大共同成立「國立台灣大學系統」，共享學習資源，讓資源發揮最大效益。教學上則積極推動跨域學習，讓學生自由學習，還創立專責導師制度，提供學生全方位的關懷與輔導，剛落成啟用的3千床新宿舍，更成為新宿舍運動的典範，希望台師大承續百年優良傳統，領航新世代的挑戰，開創下一個世紀的典範。
 

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