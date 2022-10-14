週末「三颱共舞」！最接近台灣時間曝　最快明天發布海警

▲熱帶性低氣壓TD23於周末接近台灣，不排除增強為颱風。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

目前太平洋海面有3個熱帶性低氣壓，其中第19號颱風「桑卡」預估今生成，第20號及21號颱風「尼莎」（Nesat）、「海棠」(Haitang)有機會明天接力生成，週末將形成3颱共舞，其中位於菲律賓東方海面TD23熱帶低壓除有機會成颱外，明天也有機會同步發報海警。

氣象局表示，受颱風外圍環流和東北季交互作用、雙重影響，週日和下週一全台都有雨，其中東北部、北海岸嚴防豪雨等級以上雨勢。

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南海熱帶性低氣壓TD22預估今(10/14)天將生成第19號颱風「桑卡」，未來往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。此外，今上午8時，接連有兩個熱帶低氣壓也生成，包括位於菲律賓東方海面的TD23，以及關島附近的TD24，預估24小時內有機發展成輕度颱風。

氣象局預估，明天成颱機率高，將接連生成「尼莎」（Nesat）、「海棠」(Haitang)颱風。氣象局預報員張承傳表示，其中位於菲律賓東方海面的TD23除有機會成颱外，明天也有機會可能同步發報海警，後天將在警戒區內，過往也曾有颱風成颱和海警同步紀錄，但TD23是否同步發海警仍要觀察其路徑。

氣象局預報員徐仲毅表示，南方海面有兩大熱帶性低氣壓，其中南海熱帶低氣壓往越南移動，對台灣不會有直接影響；值得關注的是台灣東南東方1千公里海面上熱帶低氣壓，上午8點形成，往巴士海峽前進，影響明天到下週一(10/15~10/17)劇烈，預計週日(10/16)上午8點將進入巴士海峽，週日到下週一(10/17)往西北西移動接近台灣地區，10/17往南掉，週末到下週一受其影響比較劇烈。

▲海上有3個熱帶性低氣壓，可能接連生成「桑卡」、「尼莎」以及「海棠」颱風。（圖／氣象局）

根據預測，週六到下週一熱帶低氣壓接近台灣過程，有機會發展輕度颱風，徐仲毅表示，時間或強度是否持續增強，預報上要特別關注。

徐仲毅表示，明天週六(10/15)外圍環流開始接近，影響地區包括竹苗以北到東半部，在大台北、基隆北海岸、東北部、東部等有局部大雨或豪雨，明天天氣水氣會比今天增加，風力也會增強，中南部明天則是以午後山區短暫陣雨為主。

週日到下週一(10/6~10/17)除颱風熱帶低氣壓環流影響，以及東北季風影響，颱風或熱帶低氣壓帶來水氣加上東北風吹撫，影響比較劇烈。徐仲毅表示，全台都有降雨機率，桃園以北、東半部有局部性大雨和豪雨，東北部、北海岸有豪雨等級以上雨勢。

徐仲毅強調，「即使颱風或熱帶低氣壓路徑沒有直接來台灣，但還是會有明顯東北季風，及外圍環流雙重影響、交互作用，雨勢比較明顯，特別是北部和東半部，其中東北部有豪雨等級以上雨勢。」

▲氣象局預測週末到下週一將有較大雨勢。（圖／氣象局）

至於是否會有共伴效應，氣象局表示，可能會有共伴現象，但共伴位置和時間點，與熱帶系統路徑、生成時間有關係，預測北部、東半部，要留意劇烈降雨現象。

徐仲毅也提醒，除雨勢外，加上東北季風影響，沿海空曠地區和外島有9到10級以上強陣風，隨熱帶系統接近，風力還會增強，下週一、二(10/17~10/18)之後，還會有東北季風增強現象，沿海空曠和外島可能出現9到12級強陣風；明天東半部、馬祖有長浪發生機會，海邊活動要留意，沒必要不要前往海邊活動。

▲氣象局提醒週末到下週一留意強風豪雨。（圖／氣象局）

今天各地溫度普遍低溫為22度到24度，最低溫出現在花蓮壽豐鯉魚潭18.6度；週日前沒有明顯冷空氣南下，溫度與今天類似，週日下半天東北風開始增強，下週一東北風開始影響各地明顯降溫，10/18整天低溫，到10/19下週三溫度逐漸慢慢回升，10/20東北季風將減弱。

徐仲毅表示，下週一後天氣明顯轉涼，10/18和10/19中部以北、東北部最低溫在18度到19度，其他地區低溫在21到22度上下。

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