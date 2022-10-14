24歲馬國女大生遭勒斃　家鄉出身背景曝！獲「保送推薦」赴台唸書

記者張寧倢／綜合報導

銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日在台遭殺害，陳屍士林區租屋處。涉案兇嫌陳姓男子傳出吞藥輕生，據悉正在醫院洗胃救治中。如今，馬來西亞媒體也證實了她的出身背景，報導指出，蔡女來自雪蘭莪州沙登，獲得保送推薦才赴台攻讀銘傳大學廣告暨策略行銷學系。

▲24歲馬國女大生來台唸書卻慘遭勒斃，馬來西亞媒體也證實了她的家鄉出身。（圖／翻攝自當事人IG）

據馬來西亞《星洲日報》報導，在台遇害逝世的24歲蔡姓女大生來自馬來西亞雪蘭莪州的沙登（Serdang）。馬來西亞銘傳大學校友會會長彭鏸儀受訪時證實，蔡女生前曾獲得留台聯總（馬來西亞留台校友會聯合總會）保薦，就讀第37期海外青年技術訓練班大眾傳播科2年，畢業後回流銘傳大學廣告暨策略行銷學系。

▲蔡女被證實來自馬國雪蘭莪州，她生前經常在IG上分享模特兒外拍照。（圖／翻攝自當事人IG）

警方調查，24歲蔡女住在士林區大東路一處出租雅房，13日卻被發現陳屍租屋處，疑似是遭新北市一名30歲陳姓男網友勒斃。陳男母親13日下午5時報案稱，平時並未同住的兒子突然返家，疑要在房內輕生。員警趕抵後破門，發現陳男已經吞藥，當即將人送往林口長庚急救，怎料陳男醒來第一句就說「我殺了一個人，在士林」。據了解，陳男目前正在醫院洗胃救治。

▲蔡女遇害遭「棉被蓋屍」仰躺單人床，10友人聚集公寓樓下守候。（圖／記者黃宥寧攝）

從蔡女Instagram帳號可見，她平時擔任模特兒、直播主，有許多不同風格的拍攝作品，約千名粉絲追蹤，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞的影片，而遇害消息曝光後許多網友都湧入她的IG留言哀悼「在那邊要好好保重」、「請一路好走，美麗的女孩」。

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