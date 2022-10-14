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社會 社會焦點 保障人權

獨／男勒斃大馬女大生稱加工自殺　高大成挑疑點...斷言：不可能

▲▼高大成,法醫。（圖／記者許權毅拍攝）

▲無業男勒斃馬國直播主稱加工協助，法醫高大成指一疑點直言「不可能」。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

馬來西亞24歲蔡姓女大生來台求學、當直播主，卻遭30歲的陳姓男子勒斃，事後陳男吞止痛藥輕生獲救。陳男供稱自己與蔡女交往一周，但蔡女蔡女精神狀況十分不佳，且有輕生念頭，不斷拜託下他才會下手、徒手將對方掐斃，自己只是「加工自殺」。對此，法醫高大成相當不以為然，直言蔡女來台灣當直播主就是為了賺錢，怎麼可能來異鄉輕生，研判是陳男「抖內」後想要進一步發生關係遭拒絕，才會下殺手勒斃蔡女。

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲蔡姓女大生來台求學當直播主，卻遭男網友勒斃！（圖／翻攝自當事人IG）

高大成表示，從新聞上來看，陳男為無業，但與直播主往來通常建立在金錢上，「可能沒錢只靠一張嘴，最後被對方看破手腳，拿不出錢，又想要進一步被拒絕，所以惱羞成怒痛下殺手！」高大成也提到，蔡女是馬來西亞人，外國人來台灣都是為圓夢、賺錢，「怎麼會來台灣輕生，這完全不合理！」

▲▼士林男勒斃24歲女友「逃回老家輕生」　母發現送醫意外曝光命案，嫌犯離開士林租屋處的畫面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林男勒斃蔡女逃回鶯歌老家輕生，母發現後報警送醫意外曝光命案。圖為嫌犯離開士林租屋處的畫面。（圖／資料照片）

陳男聲稱自己勒斃蔡女後，跑回家吞止痛藥輕生，是為了跟女友共赴黃泉，高大成相當不以為然，指出吞止痛藥造成肝臟衰竭，並不會馬上致命，且若是要兩人說好一起尋短，並不會出現勒斃如此激烈手段，因為過程太過痛苦。

高大成表示，可檢驗蔡女體內有無安眠藥反應，若有反應，但胃裡面沒有安眠藥顆粒，那可能是陳男勒斃蔡女後硬塞安眠藥，以及檢視蔡女身上有無抓痕、抓傷、反抗行為，甚至下體有無精液，就能印證陳男到底有沒有說實話。

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