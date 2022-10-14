醉男找人吵架遭痛毆！扛滅火器報仇又認錯人　荒謬行徑下場曝

▲▼ 醉男認錯仇家，朝無辜民眾噴滅火器 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名40歲蕭姓男子日前喝醉酒，步行至新莊區中信街時，見到1台汽車違停，憤而跟對方吵架結果遭到毆打，蕭男報案後，從路邊搬來滅火器報仇，卻誤把旁邊烤肉民眾當成仇家，朝無辜民眾噴滅火器，警方獲報後，將蕭男依社維法送辦，新北地方法院裁定，蕭男投擲有殺傷力之物品處罰鍰3000元。

蕭姓男子9月12日飲酒後，和違停路邊的轎車駕駛吵架，未料，對方2男子下車痛毆他還對他噴辣椒水。蕭男被打後，跑到附近商場求救，警察獲報到場協助。

警察到場後到處找不到他，原來是蕭男氣不過，自己到路邊找了滅火器，走到事發地點，無奈因為他認錯了人，對著一群無辜民眾噴灑滅火器，大量的白粉波及素食店家及烤肉民眾。

蕭男酒醒後不斷道歉，老婆也出面向店家賠償損失，警方當場逮捕到蕭男，事後也找到打人2名嫌犯依社維法送辦；新北地方法院三重簡易庭111年度重秩字第140號裁定，蕭男投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處罰緩3000元。

▲▼ 醉男認錯仇家，朝無辜民眾噴滅火器 ，圖為警方到場。（圖／記者戴上容翻攝）

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