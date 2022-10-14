「我媽不見了」糊塗女兒慌報警　竟是自己烏龍...害母傻站街頭

▲雲林人口老化嚴重，尤其偏鄉或山區獨居、失智長者，走失與獨自外出發生意外事件頻傳，雲林警方除了致力治安交通，對於警民互動與為民服務均受鄉親肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西警分局發生烏龍報警案，一名婦人8日驚慌報警，表示80歲母親外出購物卻遲未返家，請求警方協助尋找，警方受理派員前往，初步了解後立即至鬧街上找尋。在街頭很快找到曾姓老婦人，這一問才知，她是與女兒約好在街頭碰面一起回家，怎知是女兒忘了來載她，而且還報警協尋，但也幸好是烏龍一場，母女平安團圓。

臺西警分局東勢分駐所10月8日下午接獲陳婦報案，表示自己80歲的老母親外出購物，但眼見已到了說好要回家的時間，卻遲遲不見母親身影，這越想越不對，恐怕身體不好的母親在外面發生意外，或是走失迷路，請求警方協助尋找，警員朱書賢、吳育偉受理後立即前往處理。

▲警員獲報年長者失蹤，很快在街上找到與報案人所敘述符合的老婦人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員迅速到達報案婦人家中，經瞭解80歲的曾姓老婦人平時與女兒同住，於下午出門購物， 但過了約定時間還未返家，女兒心急擔憂老母親發生危險，仔細向警方說明母親今日出門身上穿著與平時都戴著黑色護腰、有些駝背、走路頗腳等重要特徵。

警員隨即轉往附近鬧街搜尋，很快在東勢西路發現一名老婦人，頭戴安全帽、圍著護腰、穿著雨鞋走路一跛一跛，與陳女描述的特徵完全吻合，老婦人站在路口東張西望。警員立即上前詢問，曾老婦人竟告訴員警是與女兒相約好在這裡會合，但是等了許久女兒都沒來，警員進一步釐清才得知，原來是女兒載她到東勢街上購物，待訪友完畢再到約定地點接她回家，但沒想到等到的是警察。

最後警員以警車載送這名曾姓老婦人返家，經員警說明後陳女才恍然大悟地想起來，真的是自己忘了去載母親回家，不是母親走丟了，對於這場烏龍報案向警方頻頻致歉，但也對警方如此親民、愛民對待鄉親，相當感動與肯定。

臺西警分局長黃念生肯定員警熱心為民服務，也提醒鄉親，如家中有年長者，騎機車或腳踏車出門要配戴安全帽，注意行車安全，盡量穿著亮色的衣服，萬一迷路不要慌張，可請附近店家或是路人代為向警方求助，一起幫助迷路的老人能平安返家。

▲幸好婦人不是真的失蹤，最後警員以警車將80多歲的曾姓老婦人平安載送返家，結束這起烏龍報案事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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