假球主謀「雨刷」蔡政宜參選　前議員叔喊話：現在出來要做善事

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2009年台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，日前宣布參選嘉義縣第4選區議員候，引發熱議，今（14）日競選總部成立。前高雄市議員、蔡政宜的叔叔蔡慶源現身授旗給他，他說，「最近大家都聽到風風雨雨，說過去政宜怎樣怎樣，說實在的，人怎麼可能都沒做錯事，過去就過去了，法律也都制裁了，現在出來就是在為地方做善事，要來幫鄉親爭取福利。」

▲假球案主謀「雨刷」蔡政宜成立競選總部，左為蔡的叔叔高雄市前議員蔡慶源。（圖／民眾提供）

▲「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供，下同）

蔡政宜宣布參選嘉義縣第4選區議員候選人後，於14日成立競選總部，現場聚集超過2000人到場支持，不時可見刺青黑衣男在蔡政宜身旁，聲勢相當浩大，警方也動員警力到場維護秩序，蔡政宜叔叔蔡慶源為前高雄市議員，也到場站台授戰旗。

蔡慶源在台上說，他自己初中畢業就去高雄發展，民國70年、18歲就當選高雄最年輕議員，做了連續六屆，他的姪子政宜在他做議員後，就跟在高雄身邊學習。這次要出來參選，政宜有來問：「叔叔！很多人推薦我去選議員，你覺得怎樣？」

蔡慶源說，他當時沒有馬上答應，只說先回去問問意見看大家怎麼樣，所以拖了半年才商量好說，可以！如果有心要幫鄉親服務，這樣可以。

蔡慶源強調，「當然選舉，三代祖先的事大家都會拿出來講，最近大家也都聽到一些風風雨雨，說過去政宜怎樣怎樣，說實在的，人怎麼可能沒做錯事，過去就過去了，法律也都已制裁，現在出來就是在為地方做善事，進一步來幫鄉親爭取福利。」

蔡慶源說，政宜參選是白紙，但他在高雄旁邊10幾年，都在議會作助理，所以要爭取什麼都會，呼籲在地鄉親多支持他，相信未來4年，他一定會好好爭取地方基層建設。

▲▼蔡政宜成立競選總部，2000名鄉親力挺。（圖／民眾提供）