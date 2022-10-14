假球主謀選議員！「雨刷」首度現身受訪　為過去道歉重新做人

▲假球案主謀「雨刷」成立競選總部。（圖／民眾提供）

地方中心／綜合報導

2009年台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，日前宣布參選嘉義縣第4選區議員候，引發熱議，今（14）日競選總部成立。前高雄市議員、蔡政宜的叔叔蔡慶源現身授旗給他，蔡政宜致詞時強調，「過去我犯的錯，已經受到法律制裁，這次決定參選重新做人，希望這次可以給他一個機會為鄉親服務。」

▲「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供，下同）

蔡政宜宣布參選嘉義縣第4選區議員候選人後，於14日成立競選總部，現場聚集超過2000人到場支持。他在台上致詞表示，看到這麼多鄉親來，他覺得很感動，12萬分感謝，而他也要向鄉親報告，過去他犯的錯，已經受到法律制裁，這次決定參選重新做人，希望大家可以給他一個機會為鄉親服務。

蔡政宜說，希望大家一起幫政宜來拉票，一票一世情，政宜永遠跟鄉親站在一起。他在受訪時也針對職棒事件回應表示，要為過去職棒的事跟大家道歉，過去他所做的錯，他向大家道歉，他現在已經重新出發、重新做人，很感謝鄉親對他的照顧。

蔡的叔叔、前高雄市議員蔡慶源則強調，「當然選舉，三代祖先的事大家都會拿出來講，最近大家也都聽到一些風風雨雨，說過去政宜怎樣怎樣，說實在的，人怎麼可能沒做錯事，過去就過去了，法律也都已制裁，現在出來就是在為地方做善事，進一步來幫鄉親爭取福利。」

▲▼蔡政宜成立競選總部，2000名鄉親力挺。（圖／民眾提供）