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社會 社會焦點 保障人權

隨機攻擊事件頻傳　臺西警獲專利武器「月牙棒」防護值暴增

▲月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生（右）獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期各地傳出多起「隨機攻擊」社會案件，有鑒於警方處理類似案件之防護安全，雲林臺西警分局警友辦事處主任吳祥斌找來「月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生，原想向其購買供外勤單位使用，詎料，陳天送獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。

雲林縣警察局臺西分局表示，警員在外執勤，臨時受命處理事故，常有不可抗力的突發狀況，尤其在處理酒醉、精神狀況不穩或手持棍棒甚至刀械之民眾時，若就近無掩蔽物供防禦，易造成執勤受傷，員警要能自保，才能確實保護民眾的生命財產安全。

▲月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林臺西警分局警友辦事處主任吳祥斌（中）找來「月牙棒阻行器」讓警員執勤多一分防護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「月牙棒阻行器」方便員警置於巡邏車，同仁在處理案件時，可做為防禦性裝備，本分局針對精神疾病患者隨機攻擊事件處置進行情境模擬演練，讓同仁更多一層防護與保障，員警實地操作後，紛紛稱讚、相當實用，並表示「安全性增加！」、「非常酷！」要是遇到歹徒持武器攻擊，也能迅速抵擋防護，並可搭配辣椒水或警棍壓制。

▲月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「月牙棒阻行器」方便員警置於巡邏車，在處理案件時可做為防禦性裝備，臺西警分局分局針對精神疾病患者隨機攻擊事件處置進行情境模擬演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分局長黃念生表示，員警執勤安全是重要課題，員警應有戰術三寶之觀念(距離、掩體、隨時使用武力的戒備)，再次感謝吳祥斌主任與陳天送先生與本分局分享配發2公尺長距離之「月牙棒阻行器」20組，可拉長雙方安全距離，處置突發性攻擊狀況，能迅速防禦，有效保護員警，將發配分局、派出所、分駐所共8處讓同仁安心處理各項突發案件，大大提升員警執勤安全。

▲月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「月牙棒阻行器」方便員警置於巡邏車，在處理案件時可做為防禦性裝備，本分局針對精神疾病患者隨機攻擊事件處置進行情境模擬演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲月牙棒阻行器」專利擁有人陳天送先生獲知為警方用途，隨即表示，願意將此利器與臺西警員無償分享且推廣使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「月牙棒阻行器」方便員警置於巡邏車，在處理案件時可做為防禦性裝備，本分局針對精神疾病患者隨機攻擊事件處置進行情境模擬演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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