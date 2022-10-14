陳時中老神在在？　媒體人曝1關鍵：棄保難發揮效果

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

北市「三腳督」選戰膠著，媒體人蘭萱13日分析，民進黨參選人陳時中只要穩住2002年民進黨選最慘的一次，李應元的36%左右，讓無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安民調不分軒輊，棄保就難以發揮效果。蘭萱說，蔣黃必須打出格局，兩人的態度應為「就要蔣萬安」、「就要黃珊珊」，打出自己的能力與被需要性，真正的棄保才能發揮效果。

▲黃珊珊、蔣萬安。（合成資料照／記者林敬旻、張一中攝）



媒體人蘭萱13日於政論節目《少康戰情室》分析，北市「三腳督」目前民調都差不多，民進黨在台北市選最差的一次是2002年李應元，還有36%左右。如果陳時中有抓到這36%，剩下的由黃珊珊、蔣萬安去分，一定是一分就會輸陳時中。

因此，對陳時中而言，有一種「老神在在、吃定你」的意思，只要陳時中讓黃珊珊、蔣萬安兩人的民調不分軒輊，到選舉最後的時候，就不知道該棄誰才好，這時就可以高枕無憂。所以陳時中現在沒事撩一撩宋楚瑜，講一講柯文哲，讓黃珊珊的熱度維持在那個地方，整個狀況就難以聚焦。

蘭萱認為，在野黨必須要加把勁，這次首都市長選舉，應該打出格局，並不是單純喜歡陳時中、討厭陳時中而已，必須要「就要講萬安」或者「就要黃珊珊」，如果有所謂的棄保，才有可能發揮效果。

蘭萱也批評，要不是因為疫情的關係，陳時中根本沒有資格參選台北市長，但現在總是閃避過去防疫的相關事蹟，若不願意正面回答，憑什麼出來選台北市長？