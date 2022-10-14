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大陸 大陸焦點 特派現場

學校頒獎竟全送「生豬肉」！學生表情成亮點　畫面曝光網兩派戰翻

▲▼學校頒獎送一串生豬肉。（圖／翻攝自微博）

▲學校頒獎送一串生豬肉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

許多學校都設有獎勵制度，讓遵守規定、表現良好的學生可以定期接受表揚。不過，四川瀘州一間學校近日舉辦頒獎典禮，將一串串「生豬肉」送給優秀學生當獎品。現場照片顯示，多名學生全程未露出開心笑容，也成為網友討論熱點亮點，「學生的表情說明了一切。」

據《極目新聞》報導，事發於四川瀘縣潮河鎮學校。9月30日，該校舉行了2022秋期開學典禮，典禮上除了常規的橫幅、獎狀之外，還有給優秀師生獎勵豬肉的環節。

影片中，多名領到豬肉的學生全程未露出一絲笑容，場面相當尷尬。

10月1日，該校一名工作人員回應，除了影片中的優秀學生外，還有一些優秀老師也獲得了豬肉獎勵。本學期他們一共發放了91塊豬肉，這個傳統在學校已延續3年，每學期都會進行一次。

上述工作人員透露，「對於學生和老師來說，獎勵豬肉都挺實用，大家的反響也不錯，購買豬肉的資金則是來源於校友的贊助。」

▲▼學校頒獎送一串生豬肉。（圖／翻攝自微博）

▲學校頒獎送一串生豬肉。（圖／翻攝自微博）

網友看後熱議表示，這種方式根本無法鼓勵到學生，「努力了這麼久，結果拿到一個自己不想要的東西，真的會讓人很崩潰」、「學生的表情說明了一切，我若是獲獎人，也一定全程眼神死」、「老實說，豬肉對學生完全沒有吸引力」。

但也有大批人認為，送生豬肉很實用，「這是我見過最樸實的獎勵了」、「比起一張紙，送肉很實用」、「努力讀書就有肉吃的概念」、「豬肉有豐富蛋白質，增強體力才有力氣繼續讀書」。

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