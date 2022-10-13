17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

▲慶山建設與台中市議員陳清龍攜手捐贈1萬本書，活動已不間斷17年。（圖／陳清龍提供，下同）



記者許權毅／台中報導

17年愛心贈書不間斷！台中慶山建設公司與議員陳清龍一同推動山城學子閱讀，已經邁入第17年，今年慶山建設加碼投入400萬元購書，委由陳清龍購買繪本、圖書等1萬冊，提供給豐原、石岡以及后里等25所中小學。陳清龍表示，台中市國中小學生擁書量均是六都後段班，希望能提升圖書資源，讓孩子們在成為雙語國家道路上贏得勝利。

台中豐原慶山建設公司與議員陳清龍攜手，已連續17年推動閱讀，從原本每年100萬元的預算，提升至今年達到400萬元。陳清龍指出，今年贈書除中英文繪本、讀本及勵志、文學、藝術、科普等紙本書籍外，英文讀本與繪本選書，皆是以教育部、聯合國永續發展目標為依據。另外，今年最大特色，是首次提供學生與老師500個，美國highlights雲學院一年期線上閱讀平台帳號，約有2700本書，供學生精進英文程度。

陳清龍進一步指出，學生要培養出好的外語能力，優秀的老師不可缺乏，為讓了師資更加精實，這次贈書另外提供雙語課程師資研習，研習根據選書提供如何透過英語閱讀加強現有英語學習、提供更多雙語教育特色課程規劃，拓展國際視野，打造台灣成為雙語國家，讓這些孩子有更多本錢，贏在起跑點。

「用閱讀築一座山」慶山建設總經理陸鴻慶表示，想為教育做點事情，於是在陳清龍議員建議下，以捐贈學校圖書做為企業回饋，自己因讀書有了更好的做事方法與態度，相信這樣就可以養成閱讀的習慣，能讓孩子有一個美好的未來。

贈書儀式在今（13）日上午9點舉行，包含台中市政府教育局副局長葉俊傑、台中市閱讀輔導團廖玉枝校長及豐原、石岡、后里25所國中、國小學校長、代表都到場共襄盛舉。