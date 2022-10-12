湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

記者魏有德／綜合報導

大陸考古研究人員昨（11）日在湖南湘西龍山120公尺深的洞穴中，發現大熊貓（貓熊，下同）化石，下顎骨可清楚辨別貓熊具代表性的兩顆犬齒。由於洞穴底部含有大量積水，研究人員在山地救援隊的協助下，經過6小時才將暴露在洞穴堆積物表層的化石採集並打包運送出來。

▲考古人員在洞穴中發現保存完整的貓熊頭骨化石。（圖／翻攝沸點視頻）

《中國自然資源報》報導，大部分化石留在當地保管，僅下頜骨等少數重要標本帶回湖南省地質博物館用於開展研究。經形態學研究與DNA鑒定，化石標本均為大熊貓。

研究人員表示，在洞穴中發現的化石是一枚完整的下頜骨，可以清晰看出貓熊最具代表性的的兩顆犬齒，牙床保留也非常完整，可以確定是貓熊化石。

據了解，貓熊以竹為食的歷史在以往研究距今只有10萬年，大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所在2022年7月公布研究報告發現，通過大熊貓的祖先「始熊貓」的偽拇指和臼齒化石，將其食竹的歷史追溯到600萬年前。

公開資訊顯示，始熊貓已知生活在距今800萬年至600萬年前，與大熊貓同時期的遠古生物大多已經滅絕，透過陸續發現的貓熊化石，可以幫助科研人員還原當時存在的動植物，藉此推測出生活環境等樣貌，具有重要參考研究價值。