　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

記者魏有德／綜合報導

大陸考古研究人員昨（11）日在湖南湘西龍山120公尺深的洞穴中，發現大熊貓（貓熊，下同）化石，下顎骨可清楚辨別貓熊具代表性的兩顆犬齒。由於洞穴底部含有大量積水，研究人員在山地救援隊的協助下，經過6小時才將暴露在洞穴堆積物表層的化石採集並打包運送出來。

▲考古人員在湖南山區洞穴中發現保存完整的貓熊頭骨化石。（圖／翻攝沸點視頻）

▲考古人員在洞穴中發現保存完整的貓熊頭骨化石。（圖／翻攝沸點視頻）

《中國自然資源報》報導，大部分化石留在當地保管，僅下頜骨等少數重要標本帶回湖南省地質博物館用於開展研究。經形態學研究與DNA鑒定，化石標本均為大熊貓。

研究人員表示，在洞穴中發現的化石是一枚完整的下頜骨，可以清晰看出貓熊最具代表性的的兩顆犬齒，牙床保留也非常完整，可以確定是貓熊化石。

據了解，貓熊以竹為食的歷史在以往研究距今只有10萬年，大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所在2022年7月公布研究報告發現，通過大熊貓的祖先「始熊貓」的偽拇指和臼齒化石，將其食竹的歷史追溯到600萬年前。

公開資訊顯示，始熊貓已知生活在距今800萬年至600萬年前，與大熊貓同時期的遠古生物大多已經滅絕，透過陸續發現的貓熊化石，可以幫助科研人員還原當時存在的動植物，藉此推測出生活環境等樣貌，具有重要參考研究價值。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

17歲少年「熬夜打電動」突休克！醫搖頭：死亡率80%…葉克膜救命

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬　成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

沒臉回去了！高材生沈迷遊戲「20年沒回家」　流浪街頭撿廢品

陸9月新增信貸11兆　專家：實體經濟「融資需求」回暖

陸官媒連三日談動態清零　學者點出三關鍵「躺平不可取」

上海招聘「940名防疫專員」工作期2年　動態清零或仍持續

保時捷設計「中國標準」菜刀！一把1.1萬已售罄　客服：可拍蒜

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

17歲少年「熬夜打電動」突休克！醫搖頭：死亡率80%…葉克膜救命

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬　成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

沒臉回去了！高材生沈迷遊戲「20年沒回家」　流浪街頭撿廢品

陸9月新增信貸11兆　專家：實體經濟「融資需求」回暖

陸官媒連三日談動態清零　學者點出三關鍵「躺平不可取」

上海招聘「940名防疫專員」工作期2年　動態清零或仍持續

保時捷設計「中國標準」菜刀！一把1.1萬已售罄　客服：可拍蒜

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

莽女4度闖火鍋店「叫主管出來」　激動原因曝！討不成公道反賠錢

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

大陸熱門新聞

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

「我敢說實話」陸清零下的百姓心聲

他託朋友幫買大樂透中大獎　最後2人撕破臉

女子離婚霸氣切割前夫退83萬聘金 連聘禮豬肉也秤斤論兩全退回

母親幫洗車鋼刷猛擼　他一看泛淚：深刻的母愛

北大教授自爆「5位數」退休金引議

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

台青在上海陽性！揭方艙千人搶飯

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬 成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

女兒遭霸凌…爸怒衝學校捅死9歲同學　一審判死

保時捷推「中國標準」菜刀　一把1.1萬

公園長椅上演活春宮！36歲男GG了

二十大前夕疫情反彈！堅持「動態」清零不躺平

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

更多熱門

相關新聞

32歲人妻自爆四胎生下8娃！站一排合影炫耀

32歲人妻自爆四胎生下8娃！站一排合影炫耀

湖南一32歲的女子近日拍影片說，自己四胎生了8個孩子。網友從影片中推測為四對龍鳳胎，此事引發熱議。10月6日，當地村民公開真相表示，該女子事實上只有2個孩子，「四對龍鳳胎」並不屬實。

陸專家會診團團？陸委會：可提專案申請

陸專家會診團團？陸委會：可提專案申請

湖北發現百萬年「鄖縣人」3號化石 歐亞內陸迄今最完整古人類頭骨

湖北發現百萬年「鄖縣人」3號化石 歐亞內陸迄今最完整古人類頭骨

陸鋰電業西南「大後方」扎根 四川要建世界級新能源及電池產業群

陸鋰電業西南「大後方」扎根 四川要建世界級新能源及電池產業群

陸貓熊專家赴台會團團？　國台辦未正面回應

陸貓熊專家赴台會團團？　國台辦未正面回應

關鍵字：

大熊貓貓熊四川湖南化石

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面