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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中嘆滿身箭靶　「萬華破口」到死都有人講

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中13日接受電視節目專訪，被主持人問到「萬華破口說」，他坦言，這件事可能到他死的時候還要被拿出來講，但這也是當指揮官應該要概括承受的部分。另外，陳時中也吐露擔任防疫指揮官時的心境，當時身上滿是箭靶，如果再有一次疫情並叫他接指揮官，「我是不會接的」。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中坦言，如果再有一次疫情，他不會接指揮官。（資料照／記者林敬旻攝）

陳時中接受年代新聞台《新聞面對面》節目專訪，主持人謝震武提問，現在外界仍天天在提「萬華破口說」，這一件事情會不會到投票前一天還在講？陳時中表示，相信這件事情會變成歷史事件，「會讓我在人生變成一個烙印也不一定，可能到我死的時候還要，也是有人會講這個事情」，他覺得這是難免的事情，當指揮官本來就應該要概括承受。

此外，陳時中也在節目中首度透露擔任防疫指揮官時的心境，他坦言，防疫過程中身上滿是箭靶，因為每做一個決定都會傷害到人，例如宣布外國人不能進來，就有人被傷害到，然而為了避免造成更大的傷害，只好做出那樣的決定，可是疫情過去之後，大家就會覺得「怎麼不弄緊一點」，傷害稍微遠離了，又會覺得「你傷害到我們」，指揮中心只能在這樣的情況下不斷去做選擇。

至於現在回頭去看，是否會再重做一次那些決定，陳時中表示，應該還是會，但如果再有一次疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」，畢竟這種事情人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起，他自認心理建設算強，可以面對這些命令、死亡或者相關情況，但「叫我再來一次，我也會受不了」。

「我自己知道背滿了箭靶，但我沒有想到，這會有說很高的一個仇恨值。」陳時中說，選舉這段時間有來嗆聲的人，也有來自黨政、媒體的批評，但在第一線接觸的時候看起來是還好，選民對他可能是很兩極的，有的人很感謝，也有人覺得受到傷害，所以有一些怨懟。

▲民進黨台北市長候選人陳時中北投市場掃街拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中前往北投市場掃街拜票。（資料照／記者林敬旻攝）

陳時中13日也在臉書PO文中提到，13日是台灣邊境穩健解封，邁向正常生活的日子，疫情至今已持續2年多，回想那段時間，所有的醫護、檢疫、藥師人員真的都很辛苦，隔離衣裡汗如雨下、臉上滿是口罩壓痕，都是犧牲奉獻的印記，他擔任指揮官900多天，每天都必須做出許多決定，每個決定都很煎熬，也必須承擔，「因為守護2300萬人的性命，是我的責任及使命。若有人因我防疫期間的決定受到影響，我感到抱歉；若為此有所怨言，我虛心接受。但我們的確必須堅守防疫的最高標準，為全國人民做出最完善的決策，將損失降到最低。」

如今陳時中已經卸下指揮官身分，他表示，感謝全國民眾團結合作，才能讓國境順利解封，很開心見到朋友們回歸期盼已久的生活日常，無論是國內外觀光、餐飲、運動、休閒娛樂、與親人朋友相聚，都是值得欣喜的事情，疫情就要過去了，從此刻開始，期盼大家能以全新的心情出發，帶著希望，邁向人生的下一個階段。

今天，是台灣邊境穩健解封，邁向正常生活的日子。 ​ 疫情至今已持續兩年多，我知道許多人都悶壞了。隨著疫苗涵蓋率的提升，國門逐步開放，防疫規定循序鬆綁，大家心內的負擔隨之減輕。昨晚，我首次以直播方式與大家互動，暢談心內話相當開心。種種感觸藉此...

陳時中發佈於 2022年10月13日 星期四

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