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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中遭邊緣？北市藍白對槓氛圍浮現　藍綠白陣營分析一次看

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

記者呂晏慈、袁茵、崔至雲／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期復出政論節目，持續追打國民黨台北市長參選人蔣萬安，不過似乎對於民進黨參選人陳時中的衝擊不如以往，陳時中的聲量也有漸歇趨勢；反倒是蔣萬安跟無黨籍參選人黃珊珊則為了大巨蛋、蔣孝嚴站台等議題針鋒相對，讓北市選戰氛圍，似乎出現從「三腳督」轉為藍白PK的態勢。

周玉蔻近期復出主持節目，繼續公開追打蔣萬安，由於周先前質疑蔣的父親蔣孝嚴陳年緋聞，衝擊到民進黨台北市長參選人陳時中的選情；不過，近來觀察發現，周玉蔻對蔣萬安的攻擊，似乎已經不會波及到陳時中。對此，一名綠營黨務人士直言，「沒有問題啦」，這一題已經過了，並沒有特別處理這題。

但值得注意的是，黃珊珊近日接受媒體專訪，對於是否將與曾栽培自己的親民黨主席宋楚瑜同台的議題，並未正面回應，反而轉移焦點談到蔣萬安父子的問題，被民進黨副秘書長林鶴明評為「挑撥別人父子感情」，是很特別的一次操作。

實際上，藍白互打早就有跡可循，例如10月初黃珊珊和蔣萬安為教育政策隔空交鋒，黃先批蔣發表政見卻由他人代答，表示所提政策都是「外包」；而蔣競辦則反批，「黃當讀稿機、抄政見發表」。

接著，10月12日黃珊珊公布新創政見時，更主動批評蔣萬安競選執行總幹事、台北市議員王浩，未將「台北市產業發展自治條例」與「台北市產業發展基金收支保管運用自治條例」2項修正草案排入議程審議，點名既然蔣萬安非常重視新創，那王浩至少應在此會期排入法規會內進行討論。

此外，政壇也關注藍白互打是否與操作棄保有關？林鶴明直言，現在台北市長選情仍然呈現膠著狀態，候選人不犯錯、打破同溫層的隔閡才是勝選關鍵，因為蔣萬安不若1994年競選台北市長的趙少康這麼強，黃珊珊實力也不輸當年的黃大洲，斷言今年不會發生大板塊棄保。

因此，林鶴明表示，陳時中啟動站路口、個人直播等競選活動，「早上陸戰，晚上空戰」，評估今年選舉會戰到最後一刻，誰能接觸最多選民，才會有贏的機會。

在白營方面，如何看待當前「藍白對槓」的氛圍？親近黃珊珊人士坦言，現在的困難在於黃珊珊戰略模糊，到底要搶攻藍營支持者，還是綠營的票？對於搶蔣萬安的青年票沒有明確策略的話，反而會傷到原本想搶的淺綠票源。

對於如何爭取淺綠支持者？近黃人士認為，原本應將陳時中變成「姚文智化」，吸收過去同時投給柯文哲、蔡英文的人，將這些人的支持度奪回來，黃珊珊便可在年輕人支持度中獲得壓倒性勝利，但此刻選情較冷，儘管都知道目標與方向，實際運作卻有困難。

近黃人士坦言，現在趨勢反而導向「藍白合」，將不利於黃珊珊選情，黃珊珊盼以理性、政策打法，但對手卻沒有跟上，進而產生先天劣勢，三方之間創造不出火花，卡在一個「上不去」的瓶頸中；加上黃珊珊未握有選戰主導權，容易受到其他縣市或大盤影響，包括蔣萬安受媒體人周玉蔻攻擊後，反而使民調飆升，而民進黨則慢慢走向負面。

在藍營方面，對於黃珊珊近來加強對蔣萬安的攻勢，近蔣人士坦言，現在各家民調蔣萬安都是領先，但領先幅度確實不夠大，蔣萬安過去選立委時只熟悉中山區、松山區，但這幾個月，組織已經全部動起來，以每天跑一區接觸2000人來說，這幾個月民調已經多了3%。

近蔣人士分析，在2018年選舉時，柯文哲險勝國民黨參選人丁守中3000多票，但目前黃珊珊的氣與力沒有強過柯，而陳時中也沒有上次姚文智弱，因此蔣陣營認為還是擁有一定的勝算，但三腳督是很特別的選舉型態，膠著的選情一定會一直都在，要一直到開票那一刻才會明朗。

近蔣人士透露，蔣萬安在跑選舉的前期，確實很多企業、社團是挺陳時中的，畢竟陳擁有中央有資源，但在蔣不斷跑基層後，粗估有20%的企業已經「半倒戈」來支持蔣萬安，而黃珊珊主打里長、議員，但再怎麼努力她自己的內湖、南港主區，始終無法贏蔣萬安。

近蔣人士指出，目前的態勢來說，綠白兩邊的對手會有新的模式出來，但蔣內部已經達成共識，「不會面對面爭鋒相對」，希望至少衝上四成以上的支持率，每天都在看哪邊還可以補強、可以往前衝，但是三腳督的選舉型態，若沒有一個大作為，確實很難大幅度拉開。

「穩中求進，鞏固藍軍基本票，不需要驚天地是現在最重要的步調」近蔣人士指出，蔣萬安現在的步調就是勤跑基層，盡可能的「多握到一隻手」，以蔣內部來看，陳時中目前的選舉步調比較像老國民黨方式，大陣仗、大資源、大場面，但是下了舞台就沒有很熱情；黃珊珊則是侷限在市議員的格局，都是市政府相關的場子，包括宮廟、市場、攤商、自治會，但是黃的喜好度滿強的，民眾滿喜歡她，只是民眾黨的base（基本盤）不夠大，跑起來還是有些吃力。

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