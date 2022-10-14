陳時中驚天10字　徐巧芯冒愛心曝合照：他們緣分從這開始

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中接受節目專訪時被問到，用了「年輕人非常負評的人」，團隊是否會考慮調整，他回答「我們就是同一條船的人」。台北市議員徐巧芯14日在臉書PO出2張照片，並表示這是陳時中和焦糖哥哥陳嘉行緣分的開始，「陳時中驚天一回，終於證明了跟『那個人』的關係！」

▲徐巧芯稱陳時中和焦糖哥哥的緣分是從這裡開始的。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，下同。）

陳時中接受年代新聞台《新聞面對面》節目專訪，媒體人林毅夫提問，陳的團隊用了「年輕人非常負評的人」，可能會對選戰造成負面影響，是否會考慮進行調整。對此，陳時中表示，團隊目前沒有打算進行人事調整，他（指焦糖哥哥陳嘉行）加入團隊之後表現一直都很好，並沒有發生什麼特別的情況，「他已經上船了，我們就是同一條船的人。」

▲徐巧芯在留言區貼出2張陳時中與焦糖哥哥合照的照片，文字最後還有一個愛心符號。

台北市議員徐巧芯14日凌晨在臉書PO出節目截圖，直指「陳時中今晚（指13日）重磅認證，『我跟焦糖是同一條船的人』」、「陳時中驚天一回，終於證明了跟『那個人』的關係」。她還在文中附上害羞臉紅的表情符號並表示，「曖昧了這麼久，終於等到答案——原來2人早就在同一條船上了！>\\\<」

徐巧芯提到，要讓焦糖哥哥把選舉變成鬧劇她個人是強力贊成，「但如果一直都在船上，是不是（陳時中）當選市長了，（焦糖哥哥）就會成為台北市的觀傳局長？這樣太危險、飛太遠，如果有一天成為側翼統治的台北市，實在太可怕、太驚人啦！」

此外，徐巧芯也在留言區貼出2張照片，只見陳時中和焦糖哥哥都戴著口罩，肩並肩站在一起合照，她聲稱「2個人的緣分從這裡開始」、「那時的我們也是母雞與小雞」，甚至在文字最後附上一個愛心符號。

▼徐巧芯臉書全文。