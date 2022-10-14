「韓流」吹亂北市選情？　學者分析3利弊：蔣陣營不會主動邀韓國瑜站台

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前復出幫忙站台、輔選，近期更傳出可能與國民黨台北市長參選人蔣萬安同台，此舉是否牽動北市選情？文化大學廣告學系教授鈕則勳13日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，蔣萬安主場已經形成，找韓國瑜就會失焦，沒有必要。且韓國瑜看場子熱，講話沒那麼到位，也會被綠軍抓到痛點，因此蔣陣營應該不會主動邀他。

近期「韓流再起」的聲浪不絕於耳，至於是否找韓國瑜合體站台，蔣萬安11日在立法院質詢後回應，歡迎各方支持的力量，「也非常歡迎每一位願意給予支持、加油打氣的人。」

對於蔣萬安是否會找韓國瑜站台，鈕則勳分析，同台的話還好，共同幫候選人造勢無可避免，但蔣陣營應該不會主動邀，蔣的主場已經形成、勝率越來越高，找韓國瑜就會失焦，沒有必要。

鈕則勳指出，如果蔣萬安陣營找韓國瑜，韓國瑜一看場子熱，可能覺得韓粉後勢可期，又重新燃起對2024總統大選的希望，而黨主席朱立倫磨刀霍霍、還有最具人望的新北市長侯友宜，藍軍2024大選佈局就會變成非常複雜。

鈕則勳分析，且韓國瑜看場子熱，講話沒那麼精準到位，也會被綠軍抓到痛點，蔣萬安可能又被扯進去，蔣陣營應該在考慮這個事情，因此不會主動邀他。

對於韓國瑜站台風險，鈕則勳舉例，韓國瑜上次就問柯志恩為何切割愛情摩天輪，被動同台都有這種風險、主動邀請風險會更高，蔣萬安現在策略是要拓展中間淺綠的選票，但韓國瑜只有深藍選票，從選票邏輯來看也不會想找韓國瑜來站台，若把韓國瑜找來，整個光譜往深藍移動，拓票的力道又變小了。