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又虧雞了！林義豐台南看板「六都車禍死亡率第一」網傻：自豪？

▲▼又虧雞了！林義豐台南看板「六都車禍死亡率第一」網傻：自豪？（圖／網友授權提供、翻攝林義豐臉書）

▲林義豐在台南永康的看板。（圖／網友授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

無黨籍的伍彩集團創辦人林義豐參選台南市長，近日有網友在台南永康區看到林義豐的競選看板，上面僅寫「車禍率死亡第一名」，除此之外白色部份什麼都沒有，進而引起網友討論。對此，林義豐本人也到該文底下留言，解釋為何要這樣做看板。

該名網友日前在台南永康大同街、大灣路口看到林義豐的競選看板，上方寫著「六都車禍死亡率第一名」、「永康區」、「台南解封，不再讓民進黨卡關30年」，由於看板上提到死亡率後並未有任何加註，讓原PO看得滿頭問號。

原PO拍照後發文表示，林義豐起碼要在後面加個一兩句話，讓它變成「六都車禍死亡率第一名，必須改善！」或者「我來降低！」等，否則該文案配上林義豐自信微笑的照片顯得非常衝突，「這樣看起來超自豪的欸」。

網友看完紛紛留言，「不知道為什麼有點想投他」、「看那豪爽的笑容，第一名問心無愧啊」、「好像他的政績似的XD」、「笑瘋真的超好笑」、「太虧雞了吧」、「他根本不是來選的吧 他是來臭的」、「注意看，這個男人太狠了」。

▼日前臉書粉專「台南式」也發文，希望台南應該先把交通問題處理好。（圖／翻攝台南式）

▲▼台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人曝心聲：先處理好1問題。（圖／翻攝台南式）

對此，林義豐也在該文下方回應，「這一句話，一切盡在不言中了，台南交通需要真正改變」；他表示，台南南長久以來最大的問題就是「交通癌」，強調台南市已3年是六都車禍死亡率第一名的城市，「這就是台南人的日常，豐哥實在不忍心…也看不下去」。

林義豐提出交通革新政見，包括規劃捷運、廣增人行道及都市圓環改善等，希望可以藉此改革台南的「交通癌」，減少交通亂象。

▼林義豐提出改變台南交通的政見。（圖／翻攝林義豐臉書）

▲▼又虧雞了！林義豐台南看板「六都車禍死亡率第一」網傻：自豪？（圖／網友授權提供、翻攝林義豐臉書）

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