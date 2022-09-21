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竹市舊城商圈再造　三大策略助商家活化轉型服務升級

▲陳章賢代理市長造訪知名打卡店家「Susan’s shop乾燥花店」。（圖／新竹市政府提供）

▲陳章賢代理市長造訪知名打卡店家「Susan’s shop乾燥花店」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動舊城再生，協助舊城商圈活化轉型，今（111）年成功爭取經濟部中小企業處「商圈街區營造競賽補助計畫」核定總經費500萬元，攜手店家共好。新竹市代理市長陳章賢表示，市府以三大策略「商圈店家輔導」、「社群整合力」、「節慶行銷」，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，他也走訪舊城商圈店家，了解業者目前需求及輔導成效。

陳章賢指出，市府於今年7月起，辦理共5場商圈經營培訓課程及5場社群經營課程，參與人數超過180人次。此次的商圈輔導計畫，將依業者現階段需求分別導入「創新商品」、「品牌故事」與「數位工具」三種面向，輔導共30個店家，為舊城商圈注入新活力。

產發處長許智堡表示，透過專業輔導團隊為店家量身打造品牌定位、商品服務與設計包裝等，提升店家知名度、強化商圈競爭力，期盼商圈有更多富含潛力及特色的店家，以嶄新的思維和工具，找出獨特商業營運模式，帶動舊城區消費觀光人潮，重新活絡商圈買氣。

產發處表示，位於大同路的「Susan’s shop乾燥花店」，負責人Susan在台北打拚多年，因對家鄉新竹的情感，決定返鄉創業。店方代表范芸溱說，期望打造一間城市裡的花園，並且倡導環保、美學，將廢棄瓶器回收再利用，用乾燥花將瓶器點綴成新裝飾。陳章賢代理市長說，本計畫協助店家開創造特色產品，並打造優質品牌形象，讓店面成為舊城區的熱門拍照打卡點，是特色店家輔導成功案例之一。

位於東前街的「東門保福德祠」，與美食據點「東門市場」為鄰，主委廖建福說，東門保福德祠是新竹市歷史最悠久的土地公廟，也是「開臺福地」，廟內的土地公更有「開臺福神」美譽。東門形象商圈發展促進會理事長許鍊輝指出，東門保福德祠具有豐富的歷史文化，期盼將商圈與歷史文化結合，打造地方品牌、創造在地特色產業。市府藉由此次商圈輔導計畫，與廟方合作，打造開臺福神與虎爺Q版形象、推出文創小物，將宗教信仰結合設計力，陳章賢代理市長也說，期許能為傳統宮廟注入新活力，吸引觀光人潮，讓在地廟宇被更多旅人看見。

產發處說明，在地經營四十多年的老店「宏大皮鞋」是許多新竹學子的成長回憶，二代老闆李承遠回憶起兒時在店內打鬧成長，他說，一開始也從未想過接班經營，但看著父親對這間店的付出與投入，近年也毅然挑起經營重擔，並表示，未來不僅要將店面立足新竹，更希望透過電商平台，將商品拓展銷售到外地甚至到國際。商圈輔導計畫找來專家顧問協助，強化店家使用數位工具，並輔導傳統老店藉由數位轉型及多元行銷通路，跟上科技腳步，活絡商圈經濟。

產發處補充，為帶動舊城商圈觀光消費人潮，日前與中央商圈合作辦理「長桌徒步市集」，現場有30家業者擺攤參與，吸引眾多人潮，包括文創藝品、甜點美食、地方特色米食及生活工藝等。另，市府將於今年10月中旬舉辦「東門商圈漫遊季」，歡迎國人提前規劃小旅行，感受新竹舊城商圈的嶄新風貌。

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