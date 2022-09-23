新竹市立動物園「再生有成」　遊園人數翻3倍

▲新竹市立動物園深獲全國民眾喜愛與肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園今(23)日表示，新竹市立動物園自108年12月底開園至今，遊園人數已累積突破300萬，平均每年約120萬人次，為再生計畫前的3倍，深獲全國民眾喜愛與肯定，動物園將持續提升動物福利，秉持「交換代替購買」理念、肩負救傷動物之使命，積極推廣生命教育，亦努力提供民眾遊園優質環境。

動物園表示，園方目前積極推動動物交流「以交換替代購買」，透過園區與園區間的交換互動，如與高雄壽山動物園交流，將新竹動物園絨鼠借展至高雄、壽山動物園的羊駝借展至新竹，讓動物成為「城市行銷大使」，帶動國人關注動物、愛惜動物之心，宣導生命教育的重要性，未來會持續與友好動物園交流。

市府表示，新竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，前市長林智堅106年啟動「動物園再生計畫」，並於108年12月底重新啟用，以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，提供動物良好棲地，深受親子遊客及年輕族群喜愛，也期望未來持續為市民及遊客創造更多回憶與趣味。

市府說明，新竹市立動物園再生計畫經費共3.76億元，非外界謠傳之6億元。市府團隊極爭取中央補助達2.48億元、地方配合款則為1.28億元，再生計畫規劃整個園區2.7公頃再造，當中包含復舊工程及興建工程，包含動物五大展場－提升展場面積為原有之1.5倍以上，重新規劃遊客動線區及親子餐廳，更針對歷史建築大象門、抱魚小童噴水池等，梳理歷史紋理、重現「原址現存最老動物園」經典畫面。

動物園說明，園區內的動物展場鋪面，是以泥土地面為主，非以水泥鋪面，動物皆適應良好，如高草區即為全區泥土鋪面，老虎、馬來熊及紅毛猩猩皆為泥土鋪面，老虎展場還有兩個水池讓「六福、來福」泡澡戲水，河馬展場水池更是擴大為原本的2倍、新增沙坑供「樂樂」進行日光浴，猴島中的馬來猴展場亦是泥土鋪面，並增設水池讓馬來猴自在游泳、戲水。

動物園指出，獸醫及保育員同仁全年無休盡心盡力照顧所有動物家人，並提供營養均衡新鮮當季食物、蔬菜、水果、牧草及肉品，針對年老、懷孕及坐月子動物也會由專業獸醫師特別補充營養，並透過與台北市立動物園及六福村動物園獸醫團隊定期交流與經驗分享，建立互相支援機制，提供動物最好的資源與照顧。