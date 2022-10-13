111年全民運動會落幕　台東縣代表隊計獲3金...共25面獎牌

▲111年全民運動會落幕，台東縣代表隊計獲3金共25面獎牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



在嘉義縣舉辦111年全民運動會於13日圓滿落幕，台東縣代表隊共計獲得3面金牌、8面銀牌、14面銅牌、1項第4、6項第5及8項第6名的成績，團體錦標則有女子組滾球、女子組5人制足球團體賽獲亞軍，沙灘角力項目王紹文選手並且完成3連霸佳績。



縣府教育處表示，台東縣代表隊在本屆全民運動會累計共計獲得3金8銀14銅的25面獎牌，分別為金牌: (一)女子組摔角第7級郭庭芸選手、(二)女子組摔角第9級王桀曦選手、(三) 男子組沙灘角力自由式第9級王紹文選手(已自107年起連3屆奪金)。



銀牌: (一)女子組5人制足球團體賽、(二)女子組摔角第2級陽宴筠選手、(三)男子組競速溜冰滑輪溜冰速度過樁賽郭加恩選手、(四)男子組地面高爾夫球雙人賽(賴榮幸、陳海清)、(五)柔術女子對打第4量級57公斤級楊宇潔、(六)男子古典形體組健美第4級楊士緯選手、(七)女子組推手太極拳第4級王姿晴選手、(八)男子組摔角第十級伍校樟選手。



銅牌；(一)女子組地面高爾夫球個人賽曾敏英選手、(二)女子組沙灘角力自由式第6級吳慧慈、(三)女子形體組健美第1級林佩璇選手、(四)女子組健力第6級：76公斤級吳沛蓁選手、(五)男子組摔角第7級孫立威選手、(六)男子組推手太極拳第7級李傑驊選手、(七)女子組推手太極拳第2級妮卡勒.麥尚選手、(八)女子組推手太極拳第5級潘裕欣選手、(九) 女子組沙灘角力自由式第4級王芷萱、(十)女子組滾球3人賽、(十一)女子組健美比基尼組第4級侯妤慈、(十二)女子組健力第8級古心薇、(十三)女子組沙灘角力自由式第1級林詠薰、(十四) 女子組滾球射擊賽蔡欣玶。