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「Taitung Organic ！」　在台北感受「很慢」的有機好滋味

▲10月14日起在台北心中山線形公園，舉辦「2022台東有機農產展售推廣活動」 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲14日起在台北心中山線形公園，舉辦「2022台東有機農產展售推廣活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，將自10月14日至16日下午1點至晚間8點在台北心中山線形公園，盛大舉辦「2022台東有機農產展售推廣活動」，除了有來自台東最新鮮的農產品及舞台表演外，並推出「好嗑袋回家」限量抽抽樂，有多項好禮送給您，歡迎北部民眾踴躍共襄盛舉。

饒慶鈴提到，受近期地震影響，東部鐵路幹線部分受損，影響旅客來台東遊玩，為讓台北的消費者能近距離體驗台東風情跟優質農產品，特別與台北捷運公司合作，並指示以「熱氣球」串燈佈置展場，讓消費者彷彿置身台東市知名景點「鐵花新聚落」，不僅展場佈置費盡巧思，更從台東超過8百位從事有機驗證及友善耕作農戶中，精選30家優質農友、業者，組成台東有機隊，將台東尚青的有機農特產品，新鮮直送台北。

農業處長許家豪說明，為符合「養生X有機」主題風格，首次與台北知名養生火鍋天香回味以及法式餐廳拾穗Bakery & Kitchen串連，運用台東有機食材融入原有的料理菜單之中，於10月限量推出「台東特色主題套餐」，讓北部的饕客們不用遠到台東也能享用台東天然的好食材。

農業處指出，現場不只能購買優質有機農產品，同時精選身懷絕技的有機職人，連3天安排不同食農教育課程，讓消費者能親身體驗台東好茶及精品咖啡。此外舞台區還安排街頭戲法、魔術秀、小丑雜耍等表演，並推出「好嗑袋回家」限量抽抽樂，只要在台東有機攤位消費滿100元即可獲得一點，累積5點即可參加抽抽樂乙次，有機會抽到「Taitung Organic」紀念帆布包、天香回味鍋現金折價券、拾穗餐廳麵包券、活動消費券等獎項，數量有限，送完為止喔！

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