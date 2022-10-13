▲台東環保局15日設攤宣導離島飲用水共享平台 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣民眾前往離島旅遊善用飲用水共享平台，減少使用一次性飲料杯及瓶裝水，幫環境跟自己的荷包減輕負擔，台東縣環境保護局配合衛生局於10月15日上午8點至12點在台東森林公園舉辦的「健康家庭 幸福台東」無菸親子健走活動，將設置離島飲用水宣導攤位，活動現場掃描台東縣離島飲用水共享平台地圖QR Code，即可獲得精美宣導品。

台東縣政府表示，近年來隨著民眾環保意識抬頭，有不少人出門旅遊都會自備環保杯，縣府推動離島飲用水共享平台的設置，能讓遊客前往綠島及蘭嶼旅遊時，更方便取水飲用，而且有環保局為飲用水的水質嚴格把關，讓遊客更可安心用水。

環保局指出，綠島及蘭嶼已發展成重要的觀光地區，蔚藍無敵海景是最經典的天然景點，每年都吸引不少遊客前往登島旅遊，隨著遊客的增加，垃圾量亦跟著遽增，但離島在垃圾清運有許多不便之處，且從離島回收垃圾統計中，一直以塑膠類的垃圾為大宗，因此特別推動「離島飲用水共享平台」，鼓勵多使用環保杯，減少一次性飲料杯及瓶裝水。

目前離島飲用水共享平台在綠島有45處(https://reurl.cc/8pg14X)、蘭嶼有3處(https://reurl.cc/W12pLx)的飲用水加水點，均有定期檢驗水質合格，讓遊客免費方便取水，也能安心飲用，環保局呼籲，民眾到離島旅遊時，歡迎自備環保杯，減少購買瓶裝水及手搖飲產生的垃圾，為環境維護共盡心力，讓綠島與蘭嶼的環境持續美麗。