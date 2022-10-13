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「台東光祭」15日開幕　國內外12組藝術團隊創作令人驚豔

▲「台東光祭」15日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東光祭」15日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「以燈點亮，用光串聯，希望展現全然不同的知本溫泉風貌」，台東縣政府，在百年歷史的知本溫泉區首次舉辦的聲光藝術節「2022台東光祭」，即將於10月15日隆重登場，展開為期1個月的聲光裝置藝術展及相關活動，以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，並於當天下午5時在知本溫泉區舉行盛大開幕典禮。

▲「台東光祭」15日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府表示，「2022台東光祭」以「能量滿滿．在一起」為主題，邀集包括國際知名法國聲光藝術團隊Groupe Laps與在地卑南族藝術家伊命·瑪法琉等，國內外12組藝界舉足輕重的藝術家及藝術團隊於知本溫泉區現地創作，分別在樹林間、草地上，創作出夢幻詩意且令人驚艷的聲光藝術作品，藉由活動邀請本地人回鄉看看現在的知本，更向外地人介紹知本，體驗知本的各種面向，包括溫泉、藝術，以及山林步道。

15日開幕重頭戲「在地力量三校聯演」將以「豐收、歡慶」為主題，由台東高中、知本國中與知本國小等3校百人聯合演出，同時，知名排灣族聲樂家胡待明，也將演唱他所屬的加古拉夫(Djakulavu)家族傳唱古調，並連結台東高中阿卡貝拉合唱團的重新編曲原住民古謠；全國舞蹈比賽常勝軍知本國中原住民藝能班，以及知本國小原住民舞蹈班連同社區居民、長者等，集結百人呈現兼具傳統靈魂與現代美感的當代原住民樂舞。

▲「台東光祭」15日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

負責3校聯演總策劃的WeArt表演藝術平台總監董桂汝指出，知本國中、知本國小，擁有非常扎實的傳統文化與當地舞蹈教育，是全國舞蹈比賽的常勝軍，然而因比賽皆在特定場地，他們幾乎從未在自己家鄉、親友面前公開演出過，藉著「台東光祭」重要大型活動，孩子們非常高興能將平日訓練成果呈現在家鄉族人面前，也讓外地遊客領略知本豐富的藝術文化底蘊以及時代新樣貌。

同時，WeArt表演藝術平台也將呈現結合當代舞蹈與現場音樂演奏、演唱的舞蹈，藉由舞者的肢體展現知本地景與能量。更邀請到電子音樂團體陳氏兄弟俱樂部、人氣樂團旺福以及出身知本卡大地布部落的原住民金曲歌王桑布伊在開幕活動中演唱。開幕活動現場將舉辦打卡贈「知本國家森林遊樂區10元優惠券」的活動，數量有限，送完為止。

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