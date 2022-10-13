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交往「叔叔老婆的妹妹」算亂倫？他1提問被嗆：公民老師要哭了

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO交往叔叔老婆的妹妹，煩惱到底是不是亂倫。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我跟女友相差一屆。」有男網友日前在Dcard求助，擔心他跟女友是禁忌之戀，「她是我叔叔老婆的妹妹，這樣算不算是亂倫？婚姻在民法規定上是不是無效？」貼文一出，原PO就被吐槽，「先回去唸書好嗎？」「這不是國中公民嗎？」不過，看到留言處滿頭問號的網友們，也讓人哭笑不得，「公民老師要哭了！」

這位男網友以「我跟女友算不算亂倫？」為題發文，說女友是「叔叔老婆的妹妹」，「這樣算不算是亂倫？婚姻在民法規定上是不是無效？」還附上一張自製的關係圖，以及民法第983條的截圖，並將其中一條規定框起來，「旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者（不得結婚）」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO貼出自製關係圖，以及民法第983條的截圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，原PO就被吐槽，「先回去唸書好嗎」、「這不是國中公民嗎」、「記得國中公民教過姻親：1.血親的配偶。2.配偶的血親。3.配偶的血親的配偶。」沒想到，實在是太多人也搞不清楚，還釣出專業解釋，「姻親也有分直系跟旁系，原PO跟女友不是禁婚親的原因，是因為他們是血親配偶之血親，連姻親都不是。」

還有人崩潰表示，「看完這邊的留言真的會瘋掉，一堆說原PO和女友是姻親，或者沒有血緣關係結婚就合法的，原PO和女友沒有姻親關係，姻親符合一定條件也不能合法結婚啦！看來公民真的是被大家忽略的一個科目吼！」

一位台大法律系的網友則補充，「血親的配偶的血親=法律上沒關係。最常被討論到的例子，就是公婆跟岳父母之間的『親家』，雖然依照傳統文化，親家意思是因為婚姻產生的親屬關係，但法律不想讓親屬關係定義過度擴展導致法律問題繁雜。文藝一點來說，他們是法律上熟悉的陌生人。」

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲網友送上恭喜，直呼兩人是「親上加親」。（示意圖／資料照）

原PO事後也更新貼文，透露他跟女友的相識過程，「高中時，在我叔叔和她姊姊的婚禮上認識」，因為他很常到叔叔家蹭飯，女友北上讀大學時則借住叔叔家，兩人相處時間也變多，「久而久之我們就在一起了，不過家人都不知情。」見到很多人嗆他，也吐槽自己，「很多人說我公民老師在哭，嗯……你們說得對，我公民課都在夢周公。」

確認兩人沒有亂倫後，不少網友紛紛送上祝福，「別擔心，安心去愛」、「這不是老人最愛的親上加親嗎」、「結婚發文一下，雖然不是亂倫，但想想這關係就刺激。」也有人驚呼，「所以你跟你女友結婚的話，你的嬸嬸也會是你的大姨子，你的叔叔也會是你的連襟」、「我開始在想像你們家的家系圖了」、「姨丈兼堂哥好帥。」

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