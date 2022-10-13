　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友半年不給碰　下體突長「鵪鶉蛋大痘痘」癢爆！1通電話綠光罩頂

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友下體分泌物多，還有一顆鵪鶉蛋大小的痘痘。（示意圖，非本文當事人／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間想要走得長久，最重要的就是忠實誠信，一名男網友表示，女友因為碩士論文壓力很大，半年來都不給碰，貼心的他尊重對方，然而這幾天女友下體感染，不僅有很多分泌物，還長了一顆約鵪鶉蛋大小的痘痘，醫生說是很嚴重的性病，事後他詢問女友好友，沒想到真相超綠，讓他震驚又難過。

原PO在Dcard上發文，女友稱因為論文壓力大，所以對愛愛提不起勁，他也尊重女友給予對方空間，這幾天女友表示下體癢，常用手抓，「我感覺到她應該是感染了」，而且明明不舒服，卻堅持要去參加酒局，「說她要紓解壓力，軟爛男是我，我只能讓她去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，女友下體不舒服的狀況越來越嚴重，連走路都不太行，「我幫她擦藥的時候分泌物很多，下面還長了一顆大約鵪鶉大小的痘痘」，本來約好晚上去看醫生，但女友突然說要提早，因為晚上要參加酒局，他氣炸打給女友的好友，「我女朋友下面都感染的那麼嚴重，妳還讓她去喝酒，能不能讓她在家好好休息」。

▲男友得知真相後超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男友得知真相後超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這通電話意外得知驚人的真相，對方坦言「這酒局必須去」，因為有約好某個男生一起參加，「每次喝完那個男人會給她們一筆錢」。他聽完後理智線立刻斷掉，但是也不知道該怎麼辦，「醫生說我女友得了很嚴重的性病，我實在是不知道該說什麼，只能怪我心太軟」。

貼文曝光後，網友勸他快去看醫生並分手，「你該做的是快去驗性病啊啊」、「鵪鶉蛋真的快讓我笑死，原來這是個包養送雞蛋的故事」、「我的話文都不會發，現在已經在幫她收拾行李了」、「還好她這半年都不給你碰，你趕快去驗一下吧」、「都玩出性病了，還不放生喔，你可以多愛自己一點嗎？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮　增量28％不加價

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲
台積電跌破400！Joeman算命被勸「趕快賣」　5個月前預
快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　碩士學位遭撤銷
爆料「靠假照片拿登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了
高雄「酒駕累犯」創新高　一口氣公布「15人高清照」
台積電7奈米產能利用率下滑　魏哲家：高雄廠計畫會有調整
高鐵台中站爆200萬搶案！　1人當場被捕
快訊／不妙！悍將5主力確診　淘汰邊緣戰力重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往「叔叔老婆的妹妹」算亂倫？他1提問被嗆：公民老師要哭了

蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲「誤導他人為自身創見」

「苗栗熱狗」變了！在地人要市長幫找回美食　走味原因曝光

「超強運3生肖」10月中旬後旺到爆！　好運包圍、事業一飛衝天

女友半年不給碰　下體突長「鵪鶉蛋大痘痘」癢爆！1通電話綠光罩頂

狂打154通電話「訂不到饗饗」　內行公開1招超快：還坐到靠窗位

爆料「靠假照片拿到登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了

世新女神「8年前高中模樣」出土！　網驚：吃不消

看沉浸式展覽有益！北醫發現：可降低大腦負荷「焦慮程度降低」

老公私訊傳「大家好」　她一看超問號！原因逗樂3.9萬人：你好啊

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

交往「叔叔老婆的妹妹」算亂倫？他1提問被嗆：公民老師要哭了

蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲「誤導他人為自身創見」

「苗栗熱狗」變了！在地人要市長幫找回美食　走味原因曝光

「超強運3生肖」10月中旬後旺到爆！　好運包圍、事業一飛衝天

女友半年不給碰　下體突長「鵪鶉蛋大痘痘」癢爆！1通電話綠光罩頂

狂打154通電話「訂不到饗饗」　內行公開1招超快：還坐到靠窗位

爆料「靠假照片拿到登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了

世新女神「8年前高中模樣」出土！　網驚：吃不消

看沉浸式展覽有益！北醫發現：可降低大腦負荷「焦慮程度降低」

老公私訊傳「大家好」　她一看超問號！原因逗樂3.9萬人：你好啊

U23／曾頌恩扛4番　林威助捎來祝福不忘問：他守哪裡

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

運動後乾嘔想吐...醫：可能是4原因造成　太餓、太飽都易反胃

交往「叔叔老婆的妹妹」算亂倫？他1提問被嗆：公民老師要哭了

振興有感！　動滋券、健身券總交易金額破10億

Kep1er成員爆熱戀男偶像！遭抓包「情侶物件」　公司回應超曖昧

蕭煌奇嘆：人比鬼可怕　《你是我的眼》版權遭賣...竟花10年才拿回

新藥及相似藥穩健邁進　醣聯揭新策略「積極投入前驅抗體藥技術開發」

機車前置物箱有把鑰匙...他直接騎走　「移動中」被攔辯：借來的

身體乾荒粗糙有解！「養膚美容油」神助攻，肌膚細緻零暗沉

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

生活熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

83～94年出生「是天選之人？」學長全怒了

【賣力少年郎】22歲鷹架師傅月賺9萬　初入行時父反對

林襄「哈菸被拍」火速道歉　謝和弦火大了

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

小姑結婚向她借金飾　過來人揭恐怖套路狂勸

烤魷魚Low了　他烤鯊魚引網朝聖

近年最強共伴效應！連3天迎豪雨

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

更多熱門

相關新聞

租屋處有飲水機！她翻機上「1表單」驚呆

租屋處有飲水機！她翻機上「1表單」驚呆

租屋處如果有飲水機，租客就不用一直添購罐裝水，或從外面裝水帶回家。不過，就有女網友在Dcard發文，說她無意間看到租屋處公用飲水機表單，發現似乎已經有一年沒保養了，但同住室友大約有7戶，她都沒聽別人提過這件事，就在猶豫到底要不要反應，「我應該跟房東說一下嗎？」

台積電還能攤平嗎？　網曝1價格區間再進場

台積電還能攤平嗎？　網曝1價格區間再進場

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

當沖賺100萬　他喊「辭職全心操股」！1年後慘況曝

當沖賺100萬　他喊「辭職全心操股」！1年後慘況曝

「為什麼牙助大多是女生？」釣出牙醫1說法

「為什麼牙助大多是女生？」釣出牙醫1說法

關鍵字：

情侶性病Dcard下體癢包養

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面