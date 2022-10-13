女友半年不給碰　下體突長「鵪鶉蛋大痘痘」癢爆！1通電話綠光罩頂

▲女友下體分泌物多，還有一顆鵪鶉蛋大小的痘痘。（示意圖，非本文當事人／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間想要走得長久，最重要的就是忠實誠信，一名男網友表示，女友因為碩士論文壓力很大，半年來都不給碰，貼心的他尊重對方，然而這幾天女友下體感染，不僅有很多分泌物，還長了一顆約鵪鶉蛋大小的痘痘，醫生說是很嚴重的性病，事後他詢問女友好友，沒想到真相超綠，讓他震驚又難過。

原PO在Dcard上發文，女友稱因為論文壓力大，所以對愛愛提不起勁，他也尊重女友給予對方空間，這幾天女友表示下體癢，常用手抓，「我感覺到她應該是感染了」，而且明明不舒服，卻堅持要去參加酒局，「說她要紓解壓力，軟爛男是我，我只能讓她去」。

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不過，女友下體不舒服的狀況越來越嚴重，連走路都不太行，「我幫她擦藥的時候分泌物很多，下面還長了一顆大約鵪鶉大小的痘痘」，本來約好晚上去看醫生，但女友突然說要提早，因為晚上要參加酒局，他氣炸打給女友的好友，「我女朋友下面都感染的那麼嚴重，妳還讓她去喝酒，能不能讓她在家好好休息」。

▲男友得知真相後超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這通電話意外得知驚人的真相，對方坦言「這酒局必須去」，因為有約好某個男生一起參加，「每次喝完那個男人會給她們一筆錢」。他聽完後理智線立刻斷掉，但是也不知道該怎麼辦，「醫生說我女友得了很嚴重的性病，我實在是不知道該說什麼，只能怪我心太軟」。

貼文曝光後，網友勸他快去看醫生並分手，「你該做的是快去驗性病啊啊」、「鵪鶉蛋真的快讓我笑死，原來這是個包養送雞蛋的故事」、「我的話文都不會發，現在已經在幫她收拾行李了」、「還好她這半年都不給你碰，你趕快去驗一下吧」、「都玩出性病了，還不放生喔，你可以多愛自己一點嗎？」

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