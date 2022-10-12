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「老公下面壞掉了！」愛愛3分鐘就結束　人妻崩潰：我才26歲欸

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲原PO婚後性生活不美滿。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

「我老公下面真的壞掉！」一名26歲的人妻表示，老公大他12歲，每次啪啪啪，過程只有3-5分鐘，也沒辦法再來一發，性生活得不到滿足，這件事情困擾她很久，委婉表示希望可以看醫生解決，但是老公卻不願意，無奈嘆「我的性福...我才26歲欸」，貼文一出，掀起網友討論。

原PO在Dcard上發文，「我老公好像不行了」，老公今年38歲，每次愛愛很快就射了，大概3-5分鐘內，也沒辦法再來一次，「我老公為了持久一點，都會叫我先幫他弄出來，弄出來後不管怎麼弄怎麼刺激，就是無法再第二次，真的是因為我老公年紀大了嗎？」

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她表示，平時老公很少看謎片，也從未看過老公DIY，除了晚上睡覺會待在房間，其他時間都在客廳，上廁所也不會關門，「所以我真的沒看過我老公自己弄」，以前老公還會在她面前看謎片，但現在完全不會，甚至不感興趣。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲她好奇問「真的是因為年紀大了嗎？」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

她也曾好奇老公是不是在外偷吃，但是手機、行車紀錄器、定位APP都檢查過，Google地圖時間軸也看過，老公每天都只有去上班，下班直接回家，「他現在自己也說壞掉，我問要不要看醫生他都不要，我都想…我才26欸…我的性福…」。

貼文一出，掀起網友討論，「妳自己要跟差12歲的人結婚，比妳早老化，荷爾蒙降低了」、「換一個老公好了」、「差一輪會差很多，建議運動吧」、「男人性慾下降是正常的，因為年紀到了」、「38歲的確有些男生不行，甚至很快軟或射不出來，工作生活壓力大也會導致」、「38還年輕欸，妳可以找他一起去健身，多鼓勵他運動」。

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