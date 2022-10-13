違約罰金估高端一劑1028元　王必勝：完全錯誤推估「差蠻多的」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高端爭議不斷，審計部相關查核報告內容直指高端部分疫苗的提交逾期30天以上，衛福部卻未罰違約金，直到要求說明時，才表達依照契約扣罰違約金1826萬元；另依照違約金估算，高端疫苗一劑要價達到1028元，比原先說800元上下高出許多。指揮中心指揮官王必勝今（13）日還原當時扣違約金情況，是依照衛福部作業程序，至於金額推算是「錯誤推算」，和實際價格差滿多的，推算基礎不對。

審計部報告提到，疾管署與高端疫苗生物製劑有限公司議約，採購500萬劑；衛福部疾管署辦理的12次驗收中，高端疫苗廠商交貨多次逾期30天以上，最久逾期長達70天，疾管署卻未就逾期30天以上仍未能履約部分，計罰該部分價款的2%違約金，核與契約規定未合。國民黨台北市長參選人蔣萬安今日也痛批護航，並說審計部報告證實民進黨對手陳時中謊話連篇。

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王必勝今日特別回應，高端過期交貨，審計部是今年1月提出意見，衛福部則於3月4日已經依照規定計罰。王必勝解釋，一直到3月才做，是因為當時是最後一次交貨驗收，交了以後統計違約計罰，不是審計部查帳才做，而是自己相關作業程序。

至於依照扣罰金推算1028元，王必勝說這是錯誤推算，和實際價格差滿多，推算基礎不對，實際價格因為商業合約保密，暫時不公布。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（13日）矛頭直指衛福部前部長陳時中，怒轟陳時中謊話連篇。

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