機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

▲指揮官王必勝說明0+7首日機場情形。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

今天起邊境解封，入境台灣不再需要居家檢疫，改為「7天自主防疫（0+7）」，旅遊禁團令也解除，首日共計20團，244人來台，王必勝今（13）日說明桃機視察情況，在改變快篩發放流程後，旅客通關時間縮短，整理流程也很順暢，「應該旅客再多也沒有問題了。」

王必勝表示，今日凌晨到機場視察發現機場都恢復到疫情前狀況，入關旅客只需領取4劑快篩，就可入關實施0+7自主防疫。過去快篩試劑是在海關檢查與行李轉盤區發放，現在改為一下機就發放，也讓流程變得更順暢。

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今天開始全面實施0+7，機場將恢復常態通關，所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等，不過機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制，至於防疫旅館也將退場。

今起也起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，但目前陸港澳人士不在放寬範圍內。

觀光局表示，指揮中心宣布解封，觀光業者即籌劃來台旅遊產品銷售，泰國首發團不到3小時完售佳績，首批44名旅客將搭乘台灣虎航IT506航班於凌晨抵達。今日還有日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南的團體旅客，共有20團、244名國際旅客來台。

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