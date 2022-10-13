8歲男童染疫1個月後突發燒、全身紅疹　住院驚見冠狀動脈擴大

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內又新增1起兒童重症，是1名8歲男童，8月中下旬確診新冠，後續在9月23日出現發燒、全身紅疹、腹痛等症狀，隔天到急診懷疑MIS-C住院，後續於心臟超音波檢查發現，冠狀動脈擴大、心包膜積水，所幸經過治療已經於9月28日出院，目前兒童重症累積244例，當中有158例屬於MIS-C。

指揮中心今日公布國內新增通報142例中重症，當中有115例中症，27例重症。重症個案又確認一起兒童MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是一名8歲男童，無慢性病，打1劑疫苗，8/17確診新冠。9/23起陸續有發燒、全身紅疹、腹痛、口腔潰瘍，9/24到急診，抽血有發炎指數升高，凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，住院後在心臟超音波檢查發現，冠狀動脈擴大、心包膜積水，使用類固醇等藥物治療後病況好轉，9/28出院。

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根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共244例，36例死亡；分別為32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、158例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲10/13本土新冠中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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