　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8歲男童染疫1個月後突發燒、全身紅疹　住院驚見冠狀動脈擴大

▲▼10/12中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內又新增1起兒童重症，是1名8歲男童，8月中下旬確診新冠，後續在9月23日出現發燒、全身紅疹、腹痛等症狀，隔天到急診懷疑MIS-C住院，後續於心臟超音波檢查發現，冠狀動脈擴大、心包膜積水，所幸經過治療已經於9月28日出院，目前兒童重症累積244例，當中有158例屬於MIS-C。

指揮中心今日公布國內新增通報142例中重症，當中有115例中症，27例重症。重症個案又確認一起兒童MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是一名8歲男童，無慢性病，打1劑疫苗，8/17確診新冠。9/23起陸續有發燒、全身紅疹、腹痛、口腔潰瘍，9/24到急診，抽血有發炎指數升高，凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，住院後在心臟超音波檢查發現，冠狀動脈擴大、心包膜積水，使用類固醇等藥物治療後病況好轉，9/28出院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共244例，36例死亡；分別為32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、158例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲▼10/13本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲10/13本土新冠中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
新變異株BF.7來了！「免疫逃脫能力」更強　最新症狀一次看
台積電Q3毛利率飆60.4％　每股賺10.83元創新高
快訊／新北市又破萬　全台各縣市確診分佈曝
快訊／解封日！本土+53356　今年本土累積破700萬
下任行政院長？　蘇貞昌看向「他」笑了
有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠
快訊／台積電再下探！　台股大跌270點摜破12900
林襄被拍到抽菸！　經紀人道歉：她會努力戒掉
羅志祥無預警宣布「重磅喜訊」！　最新計畫曝光
回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　肇事駕駛下跪磕頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

不管怎樣都有10%人不喜歡你！人際關係1：7：2法則　不必討好所有人

快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

8歲男童染疫1個月後突發燒、全身紅疹　住院驚見冠狀動脈擴大

快訊／本土+53356「解封日迎第二高峰」　今年本土累積破700萬

腦中惡魔狂飆他髒話「不准吃藥」　他崩潰20年…1觀念翻轉人生

LIVE／邊境解封首日　王必勝最新說明

有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠

全台跑透透被譏「超級輔選員」　陳吉仲：是立委邀請才去

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

不管怎樣都有10%人不喜歡你！人際關係1：7：2法則　不必討好所有人

快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

8歲男童染疫1個月後突發燒、全身紅疹　住院驚見冠狀動脈擴大

快訊／本土+53356「解封日迎第二高峰」　今年本土累積破700萬

腦中惡魔狂飆他髒話「不准吃藥」　他崩潰20年…1觀念翻轉人生

LIVE／邊境解封首日　王必勝最新說明

有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠

全台跑透透被譏「超級輔選員」　陳吉仲：是立委邀請才去

王世堅讚韓國瑜是寶山！　「國民黨是坐在上面的乞丐」

無法從手機投影電影　外媒曝iOS 16不再支援舊Apple TV

宣稱小學槍擊案是「騙局」　美國陰謀論者瓊斯判賠307億！

避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

不管怎樣都有10%人不喜歡你！人際關係1：7：2法則　不必討好所有人

台積電Q3毛利率飆60.4%　每股賺10.83元創新高

快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

生活熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

【賣力少年郎】22歲鷹架師傅月賺9萬　初入行時父反對

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

83～94年出生「是天選之人？」學長全怒了

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

小姑結婚向她借金飾　過來人揭恐怖套路狂勸

烤魷魚Low了　他烤鯊魚引網朝聖

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

近年最強共伴效應！連3天迎豪雨

國手變工手！　憤青防水工：我的苦難不該是你的故事

更多熱門

相關新聞

今本土+53356！各縣市分佈曝

今本土+53356！各縣市分佈曝

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增53356例本土個案和65例境外移入及20例死亡。本土個案仍以新北市10303最多， 而今也是解封首日，但確診數字卻是這波本土疫情次高，目前今年本土病例已累計破700萬。

快訊／本土+53356「解封日迎第二高峰」　今年本土累積破700萬

快訊／本土+53356「解封日迎第二高峰」　今年本土累積破700萬

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

國門解禁旅客量急升　張國煒估農曆年期間出現「報復性旅遊」

國門解禁旅客量急升　張國煒估農曆年期間出現「報復性旅遊」

美國把台灣列「有邊境嚴管」　王必勝：透過外交部向美方反映

美國把台灣列「有邊境嚴管」　王必勝：透過外交部向美方反映

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面