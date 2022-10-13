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避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲為避免台鐵員工國定假日集體休假影響疏運，公司化子法將把國定假日可挪移並須輪班相關規定入法。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2024年1月將掛牌轉型國營公司，交通部拚10月底前完成子法修訂，未料卻傳出為避免再發生台鐵員工「國定假日集體休假」，上演「類罷工」，公司化子法將明訂「休假日可調移其他工作日，以維持正常營運」，讓員工氣炸怒轟「不給依法休假，那就罷工」。台鐵工會也表態反對。

交通部昨(10/12)召開「台鐵公司推動會報」會議，會後傳出為防止台鐵員工國定假日集體休假情事再發生，因此將相關規定入法，於公司化相關人員人事管理辦法和要點子法增列條文，明訂台鐵公司員工應輪班、輪休，並由台鐵公司透過休假日調移至其他工作日，以維持正常營運。

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消息一出，讓不少員工炸鍋質疑「子法通過即可直接適用，不需工會跟勞工同意，凌駕於《勞基法》之上」、「不給依法休假，那就罷工」。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，工會確實有收到相關消息，該子法增修條文如果訂定下去，有違反《勞基法》基本精神的疑慮，根據規定，如果國定假日要挪移，須聽過員工同意並訂定團體協約，如果違反《勞基法》，子法等同無效，台鐵企業工會堅決反對，將會要求台鐵局和交通部取消該增修條文，訂定違法條文沒有意義。

對此，交通部表示，該增訂條文出發點是為了確保和落實台鐵營運權益，並非剝奪員工權益，目標是在不能違反《勞基法》下，如何在《勞基法》框架下訂定合宜規範，確保不會再發生五一情況，讓民眾和社會、政府付出龐大成本，是原本的初衷。

交通部指出，如何訂定和構思條文，會符合《勞動基準法》，也會依照《勞動基準法》規定程序，先與員工和工會協商並取得同意；另針對台鐵員工國定假日出勤，也會用鼓勵方式，研擬加發加班費，優於《勞基法》規定。

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