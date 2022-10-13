台鐵員工爆逃票醜聞！政風查內賊揪詐買「愛孩票」　12人移送偵辦

▲台鐵員工傳出詐買愛孩票，曾有人被列車長查票發現，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工再爆「逃票」醜聞，台鐵政風單位專案稽查，透過員工和員工眷屬身分證抓到12名台鐵員工鑽漏洞詐買身障孩童的「愛孩票」，僅需付票價1/4就可搭乘自強號和新自強號等，事後比對不符身障孩童資格，台鐵政風近期已將該12人移送檢察署偵辦。

現行台鐵員工持員工證，可不佔位搭乘台鐵列車包括自強號，員工眷屬則可半價搭乘，但過往有台鐵員工希望有座位搭乘，利用網路訂票購買身障孩童才能買的「愛孩票」，只需花1/4的金額，並到超商取票，避免車站窗口驗證身分，上車後若被列車長查票則「私下處理」或補票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過該陋習則在一名列車長大量報警檢舉後爆發，曾有至少9名台鐵員工被檢方判緩起訴，罰款收場，還有案件持續偵辦中。另還有名台鐵前員1年多來詐訂台鐵「愛心孩童票」191張，省下5萬多元，最後賠償加罰款共付出17萬元代價。

未料該現象仍持續在台鐵上演，台鐵近日再爆發政風單位專案稽核，抓到12名台鐵員工鑽漏洞，透過家人身分證詐訂身障孩童的「愛孩票」，政風比對資料後，確認是台鐵員工所為，移交給檢察署偵辦。

據了解，該12名員工被查出詐買愛孩票行為大多是109年到110年之間行為，曾有員工累計買了10多張，也有人買了20多張，近日更傳出有員工利用愛孩票搭乘EMU3000型新自強號。

對此，台鐵低調回應指出，該案為密件，不便多做說明，內部每年持續有宣導，提醒員工不要再犯此錯誤。