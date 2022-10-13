快訊／今國境開放！　行政院「復甦觀光」：盼來台旅客達70萬人次

▲桃園機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者詹宜庭／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院今日於院會中宣布，台灣在13日正式重啟國境大門，觀光正式邁向新常態旅遊時代。交通部表示，將全力提振國旅市場，透過整備觀光前瞻景區建設、推廣多元主題旅遊、優化產業服務品質等措施，充分穩固國旅品質、維持國旅熱潮，盼能達成來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

針對國境開放，交通部表示，目前已公布團體旅遊出入境指引，並做好觀光產品、產業、市場等相關準備，以加速觀光市場恢復常態，包括推廣金質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，逐步恢復航空及郵輪航線，提供多元主題旅遊體驗，以及積極辦理旅行業導遊、領隊防疫指引講習訓練，預估線上線下培訓逾1.5萬人次。

此外，交通部補充，將會輔導旅宿業加強旅遊品質，補助防疫旅館回歸常態經營，加強觀光從業人力媒合及專業職能訓練，期以優質觀光服務接待各方旅客。

至於市場準備，交通部說明，為衝刺國旅市場，「悠遊國旅團體旅遊補助」辦理至今年12月15日止，引導國人深度體驗台灣；另一方面，為衝刺國際市場，主攻日韓、新南向市場、維繫歐美市場，即時以展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客等策略全面展開國際宣傳作為，加速來台旅遊市場復甦。

交通部強調，盼能在入境能量及信心恢復、航班恢復疫前運量等前提下，達成來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

▼行政院會今聽取衛福部、交通部及國發會報告因應國境解封的準備作為。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）