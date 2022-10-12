選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

▲立法院交通委員會考察屏東交通建設。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為改善屏東地區交通，立法院通委員會今(10/12)與交通部南下前往屏東考察相關建設，其中高屏東西向第2條快速公路環評報告預計2024年6月完成，2023年底前將完成環評審議和綜合規劃；屏南快速公路則規劃12月前提出路廊配置方案。

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，交通部由交通部長王國材率隊參與，屏東縣政府則由縣長潘孟安率市府團隊出席。

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針對高鐵延伸屏東部分，交通部表示，已請鐵道局加速辦理綜合規劃及二階環評作業中，並廣納地方意見，以獲得民眾支持與共識。

另針對「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」環評報告，交通部表示，將循序報環保署審查。公路總局原規劃2025年完成綜合規畫，不過公總今承諾，2024年6月希望完成二階段環評報告、2023年底完成環評審議和綜合規劃。

此外，交通部今也承諾，將按既定期程積極辦理「屏南快速公路」可行性評估，儘早提供屏東地區更便捷之公路交通服務，預計12月前確定屏南快速道路路廊配置方案。

交通部表示，針對四重溪公共浴池改善、旅遊服務推廣中心環境營造等計畫，請觀光局持續協助屏東縣政府辦理景點周邊景觀環境改善，發展屏東地區周邊的觀光旅遊。潮州機廠鐵道園區部分，也請臺鐵局儘速籌備並加速辦理後續作業。另有關枋寮車站大平台部分，則請縣府於完成可行性研究報告後，依程序提報交通部審查。