　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

▲▼立法院交通委員會考察屏東交通建設。（圖／交通部）

▲立法院交通委員會考察屏東交通建設。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為改善屏東地區交通，立法院通委員會今(10/12)與交通部南下前往屏東考察相關建設，其中高屏東西向第2條快速公路環評報告預計2024年6月完成，2023年底前將完成環評審議和綜合規劃；屏南快速公路則規劃12月前提出路廊配置方案。

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，交通部由交通部長王國材率隊參與，屏東縣政府則由縣長潘孟安率市府團隊出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對高鐵延伸屏東部分，交通部表示，已請鐵道局加速辦理綜合規劃及二階環評作業中，並廣納地方意見，以獲得民眾支持與共識。

另針對「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」環評報告，交通部表示，將循序報環保署審查。公路總局原規劃2025年完成綜合規畫，不過公總今承諾，2024年6月希望完成二階段環評報告、2023年底完成環評審議和綜合規劃。

此外，交通部今也承諾，將按既定期程積極辦理「屏南快速公路」可行性評估，儘早提供屏東地區更便捷之公路交通服務，預計12月前確定屏南快速道路路廊配置方案。

交通部表示，針對四重溪公共浴池改善、旅遊服務推廣中心環境營造等計畫，請觀光局持續協助屏東縣政府辦理景點周邊景觀環境改善，發展屏東地區周邊的觀光旅遊。潮州機廠鐵道園區部分，也請臺鐵局儘速籌備並加速辦理後續作業。另有關枋寮車站大平台部分，則請縣府於完成可行性研究報告後，依程序提報交通部審查。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
哥哥過世7年「突收催繳通知」！她傻眼：帶死亡證明去繳錢？
國道12連環撞！油罐車失控衝破陣「鏟車滾2圈」　10秒驚悚片
快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬美女幕僚：我男友
獨／疫情解封阿公脫口罩　親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞
他胰臟炎命危！醫抽出「整管奶油血」看傻　這類食物害的
林義豐台南看板「六都車禍死亡率第一」　網傻：自豪？
快訊／台東耕耘機翻覆！駕駛遭壓無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

校園單日+10658「連2天增加逾9千例」　 累計超過69萬例確診

一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

世界看見台灣！朝陽女大生「勇奪建築設計國際獎」

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

男菸齡20年...右肺二度氣胸送醫　緊急手術才能呼吸

少女深夜赤腳上街亂晃！　外送員走近一看驚呆：沒穿內衣褲

許光漢、林柏宏BL劇照曝！對視電流飄腐味　 王淨同框無視男神存在

藏金條？彰化神秘「百年保險櫃」找不到鑰匙　懸賞高手開箱

對朋友也說不出真心話！專家曝「1想法」太強烈：80%人都很在意

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

國道12連環撞！油罐車失控衝破陣「鏟車滾2圈」　10秒驚悚片曝光

47歲志玲姐姐凍齡靠「宇宙飲食法」，營養師教你這樣吃

「有舞台更重要」　王勝偉吸收資訊多跟年輕人交流

台海環演後！中共軍艦每日侵擾我周邊海域　兵力從2艘增加到5艘

紡織變成科技產品！　遠東新參展TITAS大秀綠色實力

「18歲公民權」發表會11月12日登場　4黨立委當正方代表

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

藝人劉真在隔壁病房！她40歲前拼命賺錢差點心臟衰竭

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

1歲男童家中死亡！送醫檢驗PCR陽性　前一天才因感冒就醫

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

更多熱門

相關新聞

「18歲公民權」發表會11月12日登場　4黨立委當正方代表

「18歲公民權」發表會11月12日登場　4黨立委當正方代表

18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，中選會將自11月12日至22日舉辦5場意見發表會，立法院黨團協商12日達成共識，由各黨團分別推薦1位代表人，民進黨黨團推薦代表參加第1場次、國民黨黨團推薦代表參加第4場次、台灣民眾黨黨團推薦代表參加第2場次、時代力量黨團推薦代表參加第3場次。

蔣萬安質詢玩動漫哏問「一袋米要扛幾樓」　蘇貞昌聽不懂沒接招

蔣萬安質詢玩動漫哏問「一袋米要扛幾樓」　蘇貞昌聽不懂沒接招

微型電動二輪車酒駕罰2倍！最高2400元　拒酒測重罰4800元

微型電動二輪車酒駕罰2倍！最高2400元　拒酒測重罰4800元

微型電動二輪車未掛牌罰3600元「11/30上路」　電動滑板車也納管

微型電動二輪車未掛牌罰3600元「11/30上路」　電動滑板車也納管

立院南遷「救北市高房價」？　網噴：再等30年看有沒有機會

立院南遷「救北市高房價」？　網噴：再等30年看有沒有機會

關鍵字：

屏南快速道路高屏快速公路交通部立法院交通委員會

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／國1北上油罐車失控撞11車　回堵10公里

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面