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台鐵宜蘭教保中心揭牌　鄰近丟丟噹森林、車站！「月費超佛」

▲▼台鐵宜蘭教保中心今正式揭牌。（圖／台鐵提供）

▲台鐵宜蘭教保中心鄰近丟丟噹森林及宜蘭站，今正式揭牌。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

配合政府0到6歲國家一起養政策，台鐵繼台北車站教保中心營運後，宜蘭教保中心今也正式揭牌，地點位於宜蘭火車站對面，不但是獨棟2層建築物空間，還鄰近丟丟噹森林，夢幻地點每月僅收費2千元，吸引不少台鐵員工報名。

配合政府0到6歲國家一起養政策目標，台鐵與台鐵工會、職福會攜手推動公共化托育設施，歷時一年多的規劃及籌備，「交通部台灣鐵路管理局宜蘭職場互助教保服務中心」8月26日向宜蘭縣政府教育處取得設立許可，8月30日正式提供教保服務，今在台鐵局主任秘書陳裕謀主持下正式揭牌。

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宜蘭教保中心位於宜蘭火車站對面，且鄰近丟丟噹森林充滿童趣，獨棟2層樓空間有專為小朋友設計之課桌椅、教具、遊戲玩具、幼兒專用廁所、配膳室設備，教師能就近安排戶外活動。

▲▼台鐵宜蘭教保中心今正式揭牌。（圖／台鐵提供）

▲台鐵宜蘭教保中心今正式揭牌。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，宜蘭教保中心委託優質非營利法人「財團法人聖母醫護管理專科學校」辦理，收托2到6歲幼兒總計20名，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2,000元，以台鐵局、與台鐵簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、 孫子女為優先申請對象，餘額將對外開放。

台鐵局強調，宜蘭教保中心交通便利，家長接送小孩方便。期許照顧員工家庭，強化員工對台鐵局的認同感，友善職場環境，讓員工安心生養、樂於工作。

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