單車男遇警盤查裝死　怕洩通緝身分竟瞎扯：連爸媽名都沒記





▲汐止警分局社后所查問陳男有異，後發現他身揹三條竊盜通緝。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

10月4日1時許，汐止警分局社后所警員在汐止區大同路一段286巷口，發現一名單車騎士逆向騎乘於道路上，警員關心他安危，上前攔查勸導並依法查驗身分；該男辯稱要上夜班沒帶證件，也忘記身分字號，甚至報假名規避警方查證，警員企圖詢問他父母姓名進行人別比對，未料該男居然說「我沒有記」。原來該男子是身揹三條通緝的竊盜慣犯，為規避查緝竟辯稱連雙親姓名也忘了，讓在場警員傻眼。





汐止警方表示，當時因陳姓男子（39歲、多項竊盜前科）消極拒配合查證，警員依規定將他帶返派出所做進一步查證。經警員比對多筆資料，終於查證出陳男身分，原來他身揹「三條通」，因涉及多起竊盜案遭台北地檢署、台北地院於今年7至8月間，共發布三筆竊盜通緝在案。

儘管陳男遇警盤查裝傻裝到連父母都記不得，警方耗時1個多小時後揭穿他被通緝身分，警詢後依竊盜通緝罪解北檢、北院歸案；汐止警方呼籲，民眾若有司法案件進行，收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝淪警方查緝對象。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼 GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝 神秘黑幫蒸發數十億全算他帳



►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的