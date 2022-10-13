回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化縣花壇鄉灣福路13日上午發生一起死亡車禍！一輛水泥泵浦車由灣福路北往南直行，但行經下坡路段時卻失控暴衝，直直撞上在路口停等紅燈的一輛休旅車及機車，導致25歲騎士當場被輾斃。騎士家屬事後到場認屍，見到兒子死狀當場崩潰暈厥，而肇事的水泥車駕駛一見，立刻下跪磕頭，向家屬致歉。

▲彰化水泥泵浦車剎車失靈，輾斃25歲騎士，肇事駕駛見家屬到場，立刻下跪道歉 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，25歲辛姓騎士今早從台中出發，準備回到員林探望奶奶，沒想到卻在途中遇上死劫，安全帽、頭顱幾乎扁掉，死狀悽慘。警方初步調查，水泥車駕駛自稱剎車失靈釀禍，撞擊後還向前衝了近百公尺，直到撞上路旁變電箱才停住，而過程中休旅車也一同被推移向前，車頭、尾也因此撞爛，而辛男則慘死輪下。

▲騎士遭輾爆頭，連安全帽也扁掉碎裂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

休旅車駕駛事後表示，不理解為何水泥車駕駛不往右偏移去撞路樹，或者靠牆減緩車速，反而向前衝撞車輛，還因此撞死人。

辛男家屬接獲警方通知到場認屍，見到兒子死狀當場崩潰暈厥，而肇事駕駛見狀立即下跪磕頭向家屬致歉，時間長達10分鐘。警方初步酒測，肇始駕駛並無酒駕情事，而至於詳細事故原因仍待調查釐清。