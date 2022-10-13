　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路樹擋招牌慘遭攔腰鋸倒　真相曝：住戶申請鋸樹避免病樹砸人

記者蔡文淵／苗栗報導　　

苗栗竹南鎮民治街有一棵路樹12日被民眾攔腰鋸斷，整個過程PO網後，有民眾懷疑是這棵路樹只因擋到路旁店家招牌而慘遭砍頭。對此，竹南鎮公所表示，這棵樹已經生病、樹幹中空，樹旁店家擔心風大把樹吹倒，危及路邊停車及行人安全而申請鋸樹，並不是違法亂鋸。

▲▼砍路樹。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竹南民治街有民眾擅自鋸斷路樹被拍下po網，被懷疑路樹遮招牌而鋸樹，鎮公所表示是民眾鋸斷私有生病的路樹。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網路上分享一段民眾鋸樹的畫面，10月12日下午16時許，地點在竹南鎮民治街一家店舖前面，看起來是一家3口合力鋸斷一棵路樹，影片字幕描述是這棵路樹擋到招牌而慘被砍頭。

對此，竹南鎮公所秘書謝文福表示，日前接獲民眾反映，這棵樟樹枝葉看似正常，不過樹本身已經生病，樹幹已經有腐壞、中空的現象，擔心風大會將該樹吹倒而危及路邊停車及行人安全，住戶因此向公所申請協助鋸樹。

鎮公所表示，該處是社區退縮人行道，屬於私產範圍，鎮公所無法代為鋸樹，生病的樹還是要由住戶自行處理，因此，10月12日是民眾為了避險而進行的預防性鋸樹，過程被拍下po網，還被誤會是樹擋到招牌慘遭斷頭。鋸下來的樹幹、枝葉由竹南鎮清潔隊協助清運。

▲▼竹南民治街有民眾擅自鋸斷路樹被拍下po網，被懷疑路樹遮招牌而鋸樹，鎮公所表示是民眾鋸斷私有生病的路樹。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竹南民治街有民眾擅自鋸斷路樹被拍下po網，被懷疑路樹遮招牌而鋸樹，鎮公所表示是民眾鋸斷私有生病的路樹。（圖／記者蔡文淵翻攝）

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
新變異株BF.7來了！「免疫逃脫能力」更強　最新症狀一次看
台積電Q3毛利率飆60.4％　每股賺10.83元創新高
快訊／新北市又破萬　全台各縣市確診分佈曝
快訊／解封日！本土+53356　今年本土累積破700萬
下任行政院長？　蘇貞昌看向「他」笑了
有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠
快訊／台積電再下探！　台股大跌270點摜破12900
林襄被拍到抽菸！　經紀人道歉：她會努力戒掉
羅志祥無預警宣布「重磅喜訊」！　最新計畫曝光
回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　肇事駕駛下跪磕頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

路樹擋招牌慘遭攔腰鋸倒　真相曝：住戶申請鋸樹避免病樹砸人

單車男遇警盤查裝死　怕洩通緝身分竟瞎扯：連爸媽名都沒記

高一女園遊會出事了！煮糖葫蘆釀二度灼傷　提國賠141萬結局曝

上班塞爆！物流車撞上載鋼構車卡住　霸佔4線道癱瘓交通半小時

回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

嘉義35歲男工地討生活喪命　「3樓高鷹架上」墜落送醫不治

獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

迷姦狼再伸毒手！紅酒加料硬上還偷拍前女友　嗆：同歸於盡

離婚談到火氣大！把分居妻拖進房「闖紅燈」硬上2次　狼夫慘了

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

路樹擋招牌慘遭攔腰鋸倒　真相曝：住戶申請鋸樹避免病樹砸人

單車男遇警盤查裝死　怕洩通緝身分竟瞎扯：連爸媽名都沒記

高一女園遊會出事了！煮糖葫蘆釀二度灼傷　提國賠141萬結局曝

上班塞爆！物流車撞上載鋼構車卡住　霸佔4線道癱瘓交通半小時

回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

嘉義35歲男工地討生活喪命　「3樓高鷹架上」墜落送醫不治

獨／亂掰謝長廷養子耍特權　條子鴿曝原因：生病吃藥釀記憶錯置

迷姦狼再伸毒手！紅酒加料硬上還偷拍前女友　嗆：同歸於盡

離婚談到火氣大！把分居妻拖進房「闖紅燈」硬上2次　狼夫慘了

王世堅讚韓國瑜是寶山！　「國民黨是坐在上面的乞丐」

無法從手機投影電影　外媒曝iOS 16不再支援舊Apple TV

宣稱小學槍擊案是「騙局」　美國陰謀論者瓊斯判賠307億！

避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

不管怎樣都有10%人不喜歡你！人際關係1：7：2法則　不必討好所有人

台積電Q3毛利率飆60.4%　每股賺10.83元創新高

快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

社會熱門新聞

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

獨／翹孤輪被法辦　騎士反控休旅4違規

獨／為這事！準新娘「第一次暴哭」

獨／準新娘案移工哭了！首次向家屬道歉

南科男燒死情敵　死者爸媽求判死

警顧病母每天回家加班遭檢舉　法官還清白

桃園長庚對前電桶爆炸燒民宅！　救出6人1命危

即／台中神岡區深夜火燒車！一人被燒成焦屍

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

快訊／高雄鼓山鐵皮工廠大火　火舌竄破屋頂

新北男中11刀全身血慘死　2關鍵排除他殺

高雄鐵皮廠燃燒「爆炸聲狂響」！女住戶嚇壞

為了400元停車費　男大生告校方吞敗

3名「小隻馬」持辣椒水搶運將　白忙一場

更多熱門

相關新聞

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

彰化縣花壇鄉灣福路13日上午發生一起死亡車禍！一輛水泥泵浦車由灣福路北往南直行，但行經下坡路段時卻失控暴衝，直直撞上在路口停等紅燈的一輛休旅車及機車，導致25歲騎士當場被輾斃。騎士家屬事後到場認屍，見到兒子死狀當場崩潰暈厥，而肇事的水泥車駕駛一見，立刻下跪磕頭，向家屬致歉。

臺西警獲「月牙棒」　防護值暴增

臺西警獲「月牙棒」　防護值暴增

小黃右轉狂切2車道　他險撞上猛叭狂追

小黃右轉狂切2車道　他險撞上猛叭狂追

獨／為這事！準新娘「第一次暴哭」

獨／為這事！準新娘「第一次暴哭」

3名「小隻馬」持辣椒水搶運將　白忙一場

3名「小隻馬」持辣椒水搶運將　白忙一場

關鍵字：

竹南鋸路樹影音

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面