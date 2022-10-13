路樹擋招牌慘遭攔腰鋸倒　真相曝：住戶申請鋸樹避免病樹砸人

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗竹南鎮民治街有一棵路樹12日被民眾攔腰鋸斷，整個過程PO網後，有民眾懷疑是這棵路樹只因擋到路旁店家招牌而慘遭砍頭。對此，竹南鎮公所表示，這棵樹已經生病、樹幹中空，樹旁店家擔心風大把樹吹倒，危及路邊停車及行人安全而申請鋸樹，並不是違法亂鋸。

▲竹南民治街有民眾擅自鋸斷路樹被拍下po網，被懷疑路樹遮招牌而鋸樹，鎮公所表示是民眾鋸斷私有生病的路樹。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網路上分享一段民眾鋸樹的畫面，10月12日下午16時許，地點在竹南鎮民治街一家店舖前面，看起來是一家3口合力鋸斷一棵路樹，影片字幕描述是這棵路樹擋到招牌而慘被砍頭。

對此，竹南鎮公所秘書謝文福表示，日前接獲民眾反映，這棵樟樹枝葉看似正常，不過樹本身已經生病，樹幹已經有腐壞、中空的現象，擔心風大會將該樹吹倒而危及路邊停車及行人安全，住戶因此向公所申請協助鋸樹。

鎮公所表示，該處是社區退縮人行道，屬於私產範圍，鎮公所無法代為鋸樹，生病的樹還是要由住戶自行處理，因此，10月12日是民眾為了避險而進行的預防性鋸樹，過程被拍下po網，還被誤會是樹擋到招牌慘遭斷頭。鋸下來的樹幹、枝葉由竹南鎮清潔隊協助清運。