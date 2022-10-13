小黃右轉狂切2車道　他險撞上猛叭狂追還下車...網批：2個寶！

記者邱中岳／台北報導

有網友在臉書社群貼文，搭乘計程車請慎選司機，畫面中可以看到一台小黃運將突然切出主幹道，後方的車輛險些撞上，但影片中後方駕駛一路追趕，甚至直接下車理論要求報警，小黃運將不予理會立刻將車開走。

網友也在臉書《爆料公社》上貼出報案紀錄，另外還附上當時小黃運將切出來險些追撞的驚險畫面。畫面中運將從巷弄出來，直接跨越2線道，切入最內側車道，造成後方駕駛險些撞上，駕駛也鳴按喇叭示警。

▲網友貼文小黃違規險些追撞，最後還追上前去停在馬路中間下車理論。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

後方駕駛一路尾隨小黃運將左轉民權東路，在停等紅綠燈時下車，上前與小黃運將理論，並且在現場等警察，但小黃運將不理會，直接開走，駕駛才悻然上車離去。

貼文中提及，搭乘計程車請慎選司機，「好險我停下來了不然大家都去醫院，下車跟他說我要報警叫他不要走，結果他說你報啊，直接開走！」

▲小黃違規切2車道，後方駕駛(左)狂按喇叭，還追上前去停在馬路中間下車理論。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

警方知悉後表示，當時計程車從巷子右轉主幹道，未禮讓主線行車，恐違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第9款支線道車不讓幹線道車先行，處新台幣600至1800元罰鍰。不過，駕駛人於快車道臨時停車，恐違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款處新台幣3百至6百元罰鍰。

網友則留言，「2個寶；一個未禮讓主線一個狂按喇叭追車」，另外，由於影片模糊，也有網友歪樓說，「行車紀錄器可以換一下嗎？」