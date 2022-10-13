瞭解木雕作品價值+保存　屏東執行分署向傳統木雕大師蔡明海請益

▲法務部屏東執行分署長楊碧瑛等人到傳統木雕大師蔡明海老師拜訪 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署受屏東地檢署囑託拍賣木雕作品，為使執行同仁在拍賣前更加瞭解木雕之價值與保存，由楊碧瑛分署長率領分署承辦專案小組前往新園鄉，拜訪國立台灣工藝研究發展中心認證為「工藝之家」的在地木雕大師蔡明海老師，收穫滿滿。

蔡明海老師分享自己由傳統廟宇雕刻走向鄉村人物木雕之心路歷程，並就楊分署長所提出的木材及木雕作品保存與價值等問題，以其54年專業經驗詳盡解說與回答，充實了分署執行同仁的專業職能。

楊分署長表示，屏東分署現場執行時如遇義務人有木材或木雕等動產，執行同仁需當場判斷是否有執行實益，查封後就該等扣押物之保管與存放亦為分署所需具備的專業知識，故藉由本次請益的機會，當面邀請蔡老師到分署為同仁授課，讓更多執行同仁得以加強專業知識，蔡老師欣然答應。

屏東執行分署預計在11月1日進行木雕作品拍賣，有興趣的民眾歡迎留意分署拍賣公告。

今年68歲的蔡明海，14歲時北上台中師學李秋龍老師，學習新竹式家具雕刻技法，屬於浮雕方式，完成家具外銷美國、日本，3年學成後，回到故鄉，喜歡上廟宇雕刻藝術，常利用閒暇到各廟宇研究雕刻技法，有感於新竹式家具雕刻屬於淺薄功夫，再拜師泉州派的林榮坤老師，林榮坤家學淵源，其父林媽喜泉州派雕刻大師，直至入伍服役。

退伍後，受屏東縣萬丹藝術文化協會創會理事長、也是屏東縣藥用植物生態產業學會理事長李太豐推荐到台北市艋舺龍山寺雕刻韋駝護法及18羅漢神龕；由於技法獲肯定，26歲到台中大甲瀾宮雕刻主殿結網及網目；28歲帶著一群徒弟雕刻鎮瀾宮門神。

蔡老師的作品，北至基隆獅球嶺平安宮、南至屏東縣車城福安宮觀世音菩薩佛龕

40歲後，有感於徒弟們都能獨得一面，思考轉型，改雕最難雕刻的傳統木雕迄今，作品傳神和氣韻生動，令人驚艷，屢獲好評，並被典藏。