禮儀公司負責人吸金被判刑確定　屏東市797坪土地將法拍

▲高雄地檢署囑託拍賣屏東市797坪土地。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於10月4日辦理「123拍賣會」，這次最受矚目的物件為一筆座落於屏東市的797坪土地。張姓義務人為禮儀公司負責人，因販售生前契約涉嫌吸金違反銀行法被判刑確定，判決諭知應沒收犯罪所得5106萬餘元，為貫徹沒收新制，不讓犯罪所得者保留不法所得，屏東執行分署將協助高雄地檢署完成追徵價額之程序，因此展開拍賣義務人名下土地。

▲屏東執行分署長楊碧瑛、高雄地檢署檢察長洪信旭。

這件為雄檢第一件囑託屏東分署變價案件，楊碧瑛分署長特地拜訪高雄地檢署洪信旭檢察長，雙方洽談囑託執行機制與合作模式，創造新猷。

該筆土地位於市立殯儀館附近，現由第三人劃設停車格並放置金爐、貨櫃及帆布棚架等物品占有使用中，這次二拍底價1024萬元，平均每坪僅1.28萬元，此筆土地位置絕佳，屏東大學屏商校區、國仁醫院、麟洛果菜市場皆近在咫尺，後市可期。

▲里港透天厝。

另聯拍還有里港佔地28坪的三層樓透天厝進入三拍，底價僅有206萬餘元，為一拍價格的76折，執行人員表示該物件產權完整，現為空屋且得標人可聲請點交，不論是投資或自住都非常適合，目前來電詢問的民眾甚多。

當天不動產拍賣標的還有之前倍受矚目的東山河社區2600坪地下室泳池與健身房，可考慮作為大型賣場使用，底價下殺到1億659萬餘元，以及高達1316建坪的農科廠辦與機器設備，非常適合飼料廠進駐，底價已下探至8153萬餘元，皆不到一拍價格的52折，這次拍賣已是四拍。

動產拍賣物件則有去年底甫出廠的山葉125CC機車，以及中古BMW房車、光陽普通重型機車、油壓式高空作業車各一部，於當天上午9點半開放觀覽，10點半喊價，價高者得標。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在10月3日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。10月4日當天下午2點半至3點另可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！