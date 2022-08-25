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社會 社會焦點 保障人權

屏東養豬場廢水直接排水溝　挨罰70萬未繳...4筆土地建物遭查封

▲屏東執行分署人員現場執行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署人員現場執行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東九如有一間畜牧場養了近千頭豬隻，其養豬廢水未經處理即由原水溝排入地面水體，環保局108年至110年間多次派員稽查發現，依水污染防治法陸續開罰，共罰了70萬元，負責人逾期未繳，移送法務部行政執行署屏東分署執行，執行人員查封其建築物，女兒代為辦理分期付款，每個月繳1萬元。

▲屏東執行分署人員現場執行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東執行分署書記官受理案件後先扣押負責人存款，惟執行無著，執行人員旋即至畜牧場現場訪查，尚未到達即有臭氣撲鼻而來。

負責人的女兒向書記官表示，負責人雖登記為其父，但父親70多歲，年事已高，無法從事繁重的養豬工作，在市區老家養病中，實際經營者為其兄長，當初父兄因養豬所需曾向農會貸款千萬元，且國內肉品價格長期低價而飼料費用又逐年攀升，故經營慘澹，其兄長則致電書記官抱怨係被人檢舉而屢遭環保局開罰。

由於負責人名下的不動產雖已設定高額抵押，為確保國家債權，分署仍先查封畜牧場座落之土地與建物共4筆，並由負責人的女兒上週代理老父親到場辦理分期，每期繳納1萬餘元，未來如未正常繳納，分署將拍賣不動產抵償所欠罰單。

屏東分署表示，全臺有近4分之1的養豬場位於屏東縣境，是全國豬隻畜牧場最多的縣市，而飼養家畜所產生的廢水未經處理逕為排放，除會造成水體的污染外，惡臭亦會影響居住環境。期盼畜牧場能落實並遵守各項環保法規，與其繳納違規罰單不如將金錢用於改善硬體設備，以永續發展的經營方式提供國人優質肉品，而對於養豬戶的環保移送案件，分署也將會繼續強力執行，以捍衛國人的居住品質與身體健康。

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